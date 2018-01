Basel (ots) -



Der Online-Jahresbericht 2017 von Interpharma ist online und über

www.interpharma-reporting.ch abrufbar.

Auskunft über die Prioritäten und Aktivitäten von Interpharma,

liefert Zahlen zur Pharmaindustrie und präsentiert alle wichtigen

Projekte des vergangenen Jahres. Die Texte sind mit Bildern und

interaktiven Grafiken ergänzt. Zur Lancierung des Jahresberichts

wurden zudem sechs kurze Videoclips realisiert.



Mit dem Jahresbericht 2017 informiert Interpharma, der Verband der

forschenden Pharmaindustrie, zum dritten Mal über Leistungen und

Ziele. Der Jahresbericht ist unter www.interpharma-reporting.ch

abrufbar und erscheint ausschliesslich online. Ergänzend wurden sechs

Videoclips realisiert, welche die wichtigsten Themen aus dem

Jahresbericht anschaulich aufnehmen. So wird beispielsweise erklärt,

wie der Preis eines Medikaments zustande kommt oder welche

Herausforderungen mit seltenen Krankheiten verbunden sind.



Zugang zu Innovation sichern



Die Medizin macht zurzeit grosse Fortschritte und so wird heute

beispielsweise Krebs ganz anders behandelt als noch vor 20 Jahren:

Der Trend in der Erforschung und Behandlung von Krebs geht hin zu

massgeschneiderten Therapien je nach Stadium der Erkrankung und

genetischem Subtyp. Die neuen Medikamente werden zudem verstärkt in

Kombination eingesetzt, wobei der Nutzen eines Medikaments je nach

Indikation unterschiedlich sein kann, was für Behörden, Spitäler,

Ärzte, Krankenversicherer und Pharmaindustrie sowie unser

Preisfestsetzungssystem eine Herausforderung darstellt. Interpharma

und ihre Mitgliedfirmen haben deshalb früh den Dialog mit den

Stakeholdern gesucht, um Lösungen und Ansätze zu diskutieren, wie

künftig der rasche Zugang aller Patientinnen und Patienten zu den

innovativen Therapien sichergestellt werden kann. «Diesen Dialog

möchten wir in Zukunft noch verstärken und im Rahmen einer

Multi-Stakeholder-Plattform Initiativen und Pilotprojekte entwickeln,

die zu einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Schweizer

Gesundheitssystems beitragen», sagt Peter Hug, Präsident von

Interpharma.



Pharmaindustrie als Impulsgeber



Neben den Themenschwerpunkten Forschung und Innovation wird im

Jahresbericht auch die volkswirtschaftliche Bedeutung der

Pharmaindustrie dargestellt. Die pharmazeutische Industrie war in den

vergangenen Jahren der wichtigste Wachstumstreiber für den

Industriestandort Schweiz. Rund ein Fünftel des realen BIP-Wachstums

der Schweiz ging auf das Konto der Pharmaindustrie. Von der

wirtschaftlichen Tätigkeit der Pharmaindustrie profitieren auch

andere Branchen. So fallen auf jeden Franken Wertschöpfung, den die

Pharmaindustrie generiert, durch Aufträge für Zulieferbetriebe

weitere 70 Rappen an Wertschöpfung in anderen Schweizer Branchen an.

«Damit die Pharmaindustrie auch künftig eine tragende Säule der

Schweizer Wirtschaft bleibt und weiterhin andere Branchen von der

Pharmaindustrie profitieren können, gilt es, den guten

Rahmenbedingungen und insbesondere den geregelten Beziehungen mit der

EU Sorge zu tragen», so René Buholzer, Generalsekretär von

Interpharma.



Mit dem Jahresbericht wendet sich Interpharma einerseits an seine

Mitglieder, andererseits auch an weitere interessierte Kreise aus dem

Gesundheits- und Forschungsumfeld sowie an die Medien. Der

Jahresbericht ist in Deutsch, Französisch und Englisch abrufbar und

wurde mit DOCMINE, Spezialisten für visuelles Storytelling,

realisiert.



