BERLIN (dpa-AFX) - Die Nutzung des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat in Deutschland soll aus Sicht von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks noch in dieser Legislaturperiode enden. "Grundsätzlich muss dieser systematische und schrittweise Ausstieg in dieser Legislaturperiode vollendet sein", sagte die SPD-Ministerin am Dienstag zum Auftakt eines Agrarkongresses ihres Ministeriums in Berlin. In einigen Bereichen könne es sehr schnell gehen, etwa bei der Privatanwendung. In anderen Bereichen, etwa in erosionsgefährdeten Hanglangen, könne es etwas länger dauern.

In ihren Sondierungen hatten Union und SPD sich darauf geeinigt, "den Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln deutlich ein(zu)schränken mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden." Von einer Frist ist dort bisher nicht die Rede. Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) hatte der Zulassung von Glyphosat in der EU zugestimmt, obwohl Hendricks dagegen war.

Kritiker sehen das Unkrautgift als Gefahr für die Artenvielfalt und halten es für möglicherweise krebserregend./ted/DP/tav

