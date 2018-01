Die JNTO Werbe-Kampagne "JAPAN Where tradition meets the future" entführt die Zuschauer auf eine virtuelle Tour durch Japan und nutzt dabei interaktive Inhalte.

Übersicht

Die seit 2016 laufende Tourismuskampagne "JAPAN Where tradition meets the future" wirbt mit interaktiven Inhalten für Japan als Reiseziel

Der Fußball-Star Lukas Podolski, der zurzeit in Japan für den Verein Vissel Kobe spielt, stellt im neuen Video, das am 16. Januar 2018 veröffentlicht wird, 16 ausgewählte Reiseziele in Japan vor.

Beim Gewinnspiel "WIN A TRIP TO JAPAN" können Teilnehmer im Rahmen der Kampagne exklusive Fan-Artikel von Lukas Podolski, und zwei Flugtickets nach Japan gewinnen.

Interaktiv in Virtual Reality in traditionelle japanische Trachten schlüpfen das geht ab dem 18. Januar in fünf europäischen Ländern, zunächst in Madrid, dann auch in Frankfurt und München.

Die Japan National Tourism Organization JNTO startet am 16. Januar 2018 als Teil ihrer aktuellen Tourismus-Kampagne ein neues VR-Video mit dem Titel "JAPAN - Where tradition meets the future". Das Video, kombiniert mit interaktiven Elementen, stellt an ausgewählten Standorten europaweit Japan und seine Kultur vor. Die Werbekampagne startete schon 2016 und richtet sich an Reiseinteressierte in 15 europäischen Ländern. In der deutschen Version wirbt der Fußball-Star Lukas Podolski, der seit kurzem in Japan für den Verein Vissel Kobe spielt, für Japan als Reiseziel. Im Video nimmt er die Zuschauer mit auf eine virtuelle Tour durch Japan.

Die Anzahl deutscher Touristen, die nach Japan reisen, steigt stetig an. Mit der Ernennung des Fußball-Stars Lukas Podolski zum Botschafter für die Werbeaktion hofft JNTO die große Gemeinde seiner Fans anzusprechen, und das Interesse potenzieller Touristen zu wecken. JNTO hat zum erstem Mal einen deutschen Star für eine groß angelegte Werbeaktion verpflichtet.

Im Rahmen der Kampagne soll ein Gewinnspiel für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Den Gewinnern winken zwei Flugtickets nach Japan, sowie Lukas-Podolski-Fan-Artikel.

Außerdem bekommen in einem interaktiven Virtual Reality Display Japan-Interessierte die Gelegenheit, virtuell in das Gewand einer japanischen Geisha oder eines Samurai zu schlüpfen. Die Displays machen eine Tour durch 5 europäische Länder, und sind jeweils vier bis fünf Tage vor Ort. Neben Madrid, Paris, London und Mailand steht auch Deutschland auf dem Plan. Das "Interactive Vision" wird am Hauptbahnhof Frankfurt von Samstag, 17. Februar bis Mittwoch, 21. Februar und in den Stachus Passagen in München von Samstag, 24. Februar bis Mittwoch, 28. Februar aufgestellt.

Über die Werbeaktion für "JAPAN Where tradition meets the future" 2018

"JAPAN Where tradition meets the future" ist eine preisgekrönte Tourismuskampagne der Japan National Tourism Organization, die seit 2016 läuft. Das erste Video wurde weltweit über 13 Millionen Mal angesehen. Es hat in der Abteilung Digital Craft der SPIKES ASIA 2017 Silber und Bronze gewonnen und wurde als Finalist für drei Kategorien der ONE SHOW 2017 ausgewählt.

360-Grad-VR-Video "JAPAN Where tradition meets the future" mit Lukas Podolski

Das dreiminütige 360-Grad-VR-Video fasst die Vorzüge Japans als Reiseziel zusammen. Es zieht den Betrachter hinein in einen virtuellen Japanbesuch mit spannenden Begegnungen und den schönsten Orten des Landes, wie dem mystischen Bambus-Wald bei Sagano, dem Tokyo Tower und dem "Fushimi-Inari-Schrein" in Kyoto mit seinen Hunderten knallroter Torii-Tore. Auch die berühmte Straßenkreuzung Shibuya Crossing ist hautnah zu sehen, und ein "Kabuki"-Darsteller tritt direkt vor dem Zuschauer auf. Das Video zeigt zudem ungewöhnliche Perspektiven. So ist man plötzlich auf Augenhöhe mit einem Plüsch-Pikachu, mit Fließband-Sushi und den Figuren im "KAWAII MONSTER CAFE HARAJUKU".

Gewinnspiel

Im Rahmen des Gewinnspiels "WIN A TRIP TO JAPAN" werden die Teilnehmer gebeten, das neue Werbe-Video "JAPAN Where tradition meets the future" zu kommentieren und ihre Lieblings-Szenen zu nennen, und zwar auf der offiziellen Facebook-Seite von JNTO. Die Gewinner erhalten exklusive Podolski-Fan-Artikel und zwei Flugtickets nach Japan.

Zeitplan: Mittwoch, den 17. Januar 2018, 14:00 Freitag, den 2. März 2018, 14:00 (japanische Zeit)

Preis: Lukas-Podolski-Artikel, Flugtickets für eine Rundreise für zwei durch Japan

*Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Kampagne (http://visitjapan-europe.jnto.go.jp/de/campaign/).

