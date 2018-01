ROK Stars verkündet, dass Manhattan Beer Distributors den Vertrieb des vollständigen Bogart Spirits-Sortiments im gesamten Großraum New York aufnimmt

ROK Stars PLC, das von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucher- und Umwelttechnologieprodukte, hat mitgeteilt, dass Manhattan Beer Distributors mit dem Vertrieb des Bogart Spirits-Sortiments von Wodka, Gin, Rum und Irish Whiskey in Manhattan, den umgebenden Stadtteilen und dem Hudson Valley im Bundesstaat New York beginnen wird.

Bei Manhattan Beer Distributors handelt es sich um ein führendes Full-Service-Getränkeunternehmen in der Region New York mit hochqualifiziertem Verkaufspersonal und Lieferung auf Abruf durch speziell dafür abgestelltes Lieferpersonal.

Jonathan Kendrick, der Vorsitzende von ROK Stars, kommentierte: "Diese neue Vereinbarung zum Vertrieb des vollständigen Bogart Spirits-Sortiments in eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Vereinigten Staaten stellt einen weiteren Meilenstein für unser Spirituosengeschäft dar. Unsere Partner bei Manhattan Beer Distributors verstehen die Anziehungskraft des Kultschauspielers Humphrey Bogart, die sich in unseren handwerklich hergestellten Premium-Spirituosen widerspiegelt. Diese Partnerschaft mit Manhattan Beer Distributors ermöglicht es, Bogart Spirits in Tausenden Einzelhandelsgeschäften, in denen die New Yorker jeden Tag ein- und ausgehen, zu erhalten."

