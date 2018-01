Hannover - Deutsche Anleihen haben zum Wochenstart weiter nachgegeben und damit an die Verluste der vergangenen Woche angeknüpft, so die Analysten der Nord LB.Bei ruhigem Geschäft (u.a. wegen des Feiertages in den USA) habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) leicht auf 160,34 Zähler nachgegeben. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe sei auf 0,588% (0,528%) gestiegen.

