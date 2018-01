FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Flächenbereinigt habe der Modehersteller stark zugelegt, was am Markt gut ankomme, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis

Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0101 2018-01-16/11:13