Laut der jüngsten Umfrage-Ergebnisse der Marktteilnehmer des Citi-Investmentbarometers hat sich das Bild über den aktuellen Gold-Anstieg in den nächsten drei Monaten eingetrübt. Womit die Marktteilnehmer in den einzelnen Anlageklassen noch rechnen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem erklärt Marktexperte Dirk Heß von der Citigroup, weshalb Aktien-Investments an sich noch immer die bevorzugte Wahl der Anleger sind, was vom Rohstoffmarkt, sowohl bei Gold als auch Rohöl, zu erwarten ist und in welchem Ausmaß die Zins-Erwartungen den Markt beeinflussen werden.