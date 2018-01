Data Center Container von EPS auf der Weltklimakonferenz in Bonn



Maria Anzbach/Bonn (ots) - Von 06. bis 17. November 2017 fand in Bonn die 23. Weltklimakonferenz statt. Die Firma EPS setzte für die gesamte Dauer der Weltklimakonferenz den ISO zertifizierten High Cube Container DC CONT als zuverlässige und energieschonende Stromversorgungslösung ein. Der Hochsicherheitsraum ist ideal für den Einsatz von Server- und Netzwerksystemen und schützt vor Feuer und Hitze.



Herr Josef Frühwirth, Geschäftsführer von EPS, freut sich über den Einsatz des DC Containers auf der Weltklimakonferenz: "Oft macht es Sinn, eine Stromversorgungslösung nur zu mieten. Vor allem wenn es sich um eine kurze Einsatzdauer handelt. So können Umweltbelastungen reduziert und generell weniger Ressourcen verbraucht werden. Ich freue mich, dass wir hier einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten."



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Stefanie Frühwirth M.A. EPS Electric Power Systems GmbH +43 (0) 2772 56150- 33 stefanie.fruehwirth@eps.at www.eps-dc.at www.eps-dc.de



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30363/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: EPS Electric Power Systems GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129280 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129280.rss2