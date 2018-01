Bern (ots) - Der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL hat in

Zusammenarbeit mit der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich eine

Einführung zum Thema "Das Internet der Dinge" erstellt. Die

Publikation, die auf Deutsch und Französisch zur Verfügung steht,

kann ab sofort kostenlos unter suissedigital.ch heruntergeladen

werden.



Als Schlagwort ist "Das Internet der Dinge" längst etabliert. Doch

was genau steht hinter dem Begriff? Was kommt auf uns zu? Und welche

Chancen und Herausforderungen bietet das Internet der Dinge? Diese

und weitere Fragen beantwortet die neue, knapp 70-seitige

Publikation, die vom Verlag buch & netz im Auftrag von SUISSEDIGITAL

und der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich erstellt worden ist.



Gefragt sind neue Geschäftsfelder



Die bei SUISSEDIGITAL zusammengeschlossenen Unternehmen verfügen

über eine hervorragende Kommunikationsinfrastruktur. Diese ermöglicht

es ihnen, im Schweizer Telekommunikationsmarkt zu bestehen. Jedoch

sind die angestammten Märkte Fernsehen, Internet und Telefonie

weitgehend gesättigt; gefragt sind deshalb neue Geschäftsfelder.



Zukunftsträchtiges Thema



Vor diesem Hintergrund befasst sich SUISSEDIGITAL verstärkt mit

verschiedenen Themen der Digitalisierung. Das Internet der Dinge, das

Anwendungen mit Gegenständen oder Geräten im Fokus hat, die

untereinander Informationen austauschen können, scheint dabei ein

besonders interessantes und zukunftsträchtiges Thema zu sein.



Die Publikation "Das Internet der Dinge" kann auf der Startseite

von www.suissedigital.ch kostenlos als PDF heruntergeladen werden.



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind knapp 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die mehr

als 2.4 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie

und weiteren Angeboten versorgen.



