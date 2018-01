Dabei hat sich die bisher an den Tag gelegte Aufwärtsdynamik im Vergleich zu den Vormonaten sogar noch beschleunigt und erlaubte es seit dem Doppelboden aus Anfang 2016 eine 10.000 Punkte Rally zu absolvieren - ein Ende ist noch nicht in Sicht. Donald Trump hält sogar einen Kursanstieg bis auf 30.000 Punkte möglich, was auch gar nicht so weit hergeholt zu sein scheint. Denn ein Blick auf den Langfristchart offenbart eine mögliche Rally-Beschleunigung und dank der Steuerreform goldene Jahre für die US-Wirtschaft. Als Verlierer könnte Europa hervorgehen, der weiter steigende Euro dürfte sich noch als signifikanter Bremsklotz herausstellen.

Neue Rally-Stufe hat begonnen ...

