Original-Research: All for One Steeb AG - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu All for One Steeb AG Unternehmen: All for One Steeb AG ISIN: DE0005110001 Anlass der Studie: Kurzanalyse; Geschäftsbericht 2016/17 Empfehlung: Kaufen seit: 16.01.2018 Kursziel: EUR 76,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.05.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Großjohann MiFID II - Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Auftrag des Emittenten erstellt und von diesem vergütet. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG. Digitalisierung in der 360°-Sicht Mit einem Umsatzzuwachs von 13% (organisch: 11%) hat die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) das Geschäftsjahr 2016/17 beendet. Die Strategie für Mittelständler aus der DACH Region, Ansprechpartner in allen zentralen Fragen der Digitalisierung - und nicht nur bei SAP/ERP-Themen - zu sein, drückt gegenwärtig noch die Marge. Mittel- bis langfristig dürfte sich dieser ganzheitliche Ansatz aber auszahlen - bei immer komplexeren Digitalisierungsthemen wächst im Mittelstand der Wunsch nach 'runden', zukunftsfähigen Konzepten aus einer Hand. Aufgrund hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts mit Cloudsoftware für Fachbereiche ('Lines of Business'), in eigene Branchenlösungen für SAP S/4HANA und in die Anbindung an große Plattformbetreiber ('Hyperscaler') Amazon und Microsoft, legte das EBIT mit 6% im abgelaufenen Geschäftsjahr nur unterproportional zu, die EBIT-Marge lag bei 6,7% (Vj.: 7,1%). All for One Steeb ist mit einem 17/18er EV/Umsatz von 0,97 bzw. EV/EBIT von 14,2 günstiger bewertet als die Peers (Mittelwert 18e: 1,39 bzw. 15,8). Da auch die DCF-Bewertung weiterhin eine Unterbewertung indiziert, belassen wir unsere Empfehlung bei 'Kaufen', obwohl (nach dem jüngsten Kursanstieg) das Kurspotenzial derzeit nur noch bei rd. 10% liegt. Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 76,40. Unsere Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16029.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de

