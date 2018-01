FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES SABRE INSURANCE WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 312 PENCE - BARCLAYS RAISES AB FOODS TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TP 3380 (3290) PENCE - BARCLAYS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1080 (1035) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2450 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FIRST DERIVATIVES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4200 PENCE - BERENBERG CUTS INCHCAPE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 825 (860) PENCE - BERENBERG CUTS MEDICA GROUP PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RPC GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 920 (1120) PENCE - BERENBERG INITIATES SABRE INSURANCE WITH 'BUY' - TARGET 320 PENCE - BERENBERG RAISES BODYCOTE PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1100 (910) PENCE - BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 340 (207) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SUPERDRY PRICE TARGET TO 2260 (2050) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7900 (8900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BOOHOO TO 'BUY' ('NEUTRAL') - GOLDMAN RAISES GKN PRICE TARGET TO 417 (365) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 320 (260) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6250 (5900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES COMMUNISIS PRICE TARGET TO 85 (75) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 540 (506) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1720 (1650) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TYMAN PRICE TARGET TO 410 (384) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS RBS TO 'UNDERPERFORM' - MS RAISES HUNTING TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 860 (450) P - NUMIS INITIATES SABRE INSURANCE WITH 'BUY' - TARGET 340 PENCE - NUMIS RAISES FERGUSON TO 'ADD' ('HOLD') - RBC CAPITAL CUTS PREMIER OIL TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 100 P - SOCGEN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6650 (6250) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1975) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 760 (800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 465 (425) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 575 (560) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1100 (1010) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 4150 (3290) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 520 (480) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 425 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4100 (4030) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 350 (280) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob