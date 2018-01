Mit dem Tweet zu Nordkoreas Atomwaffenknopf hatte Donald Trump auf Kim Jong Uns Neujahrsansprache reagiert. Nun verhöhnen ihn die staatlichen Medien und stellen erneut auf den Geisteszustand des US-Präsidenten in Frage.

Die staatlichen Medien in Nordkorea haben einen Tweet von US-Präsident Donald Trump als "Krampf eines Wahnsinnigen" verhöhnt. Er zeige den verzweifelten geistigen Zustand eines Verlierers, kommentierte die Zeitung der Regierungspartei, "Rodong Sinmun", am Dienstag. Bezug genommen wurde dabei auf Trumps Tweet Anfang des Jahres, in dem er geschrieben hatte, sein Atomwaffenknopf sei größer und mächtiger als ...

