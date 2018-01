Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts019/16.01.2018/11:00) - Im Zeitalter permanenter Ablenkung sehnen sich die Leser von getAbstract nach ungeteilter Aufmerksamkeit: Ihr Fokus liegt auf besserem Zeitmanagement und tieferen Beziehungen. Zumindest legen die 10 beliebtesten englischsprachigen Downloads 2017 diesen Schluss nahe. getAbstract hat 2017 tausende Zusammenfassungen erstellt. Die mit Abstand beliebteste war "Deep Work" ("Konzentriert arbeiten"). Der Buchautor drängt seine Leser darin, ihr Smartphone stumm zu stellen, ihre E-Mails zu ignorieren und sich endlich richtig an die Arbeit zu machen. Der Titel war nicht der einzige unter den Top 10 zu diesem Thema: "The 15 Secrets Successful People Know About Time Management" kam auf den siebten Platz und "Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age" schaffte es auf den zehnten. "Es gibt einen Gedanken, der sich wie ein roter Faden durch die beliebtesten Veröffentlichungen aus dem vergangenen Jahr zieht: Viele der Bücher handeln von unverwechselbar menschlichen Fähigkeiten, anstatt von Dingen, die sich an Algorithmen und Roboter outsourcen lassen", sagt Koni Gebistorf, Executive Editor Englisch. "Wir glauben, dass sich dieser Trend 2018 fortsetzen wird. Denn immer mehr Fachkräfte spüren, dass sie sich auf Fähigkeiten konzentrieren müssen, die sie von Robotern unterscheiden - zum Beispiel die Gabe, Beziehungen zu ihren Mitmenschen aufzubauen. Wir werden weiterhin nach Büchern und anderen Veröffentlichungen Ausschau halten, die unseren Lesern helfen, ihre zutiefst menschlichen Stärken zu entwickeln". getAbstracts Top-3-Downloads 2017: 1. "Deep Work" ("Konzentriert arbeiten"). In diesem Ratgeber aus dem Jahr 2016 geht es um das Abschalten von Ablenkungen: Cal Newport, Informatiker an der Universität Georgetown, gibt Überlebenstipps für eine Welt, die von permanenten Unterbrechungen durch E-Mails, Facebook Updates und Textnachrichten beherrscht wird. Die unreflektierte Reaktion auf Ablenkungen gibt uns zwar das Gefühl, ungeheuer beschäftigt zu sein. Doch das ist laut Newport nur "Shallow Work"; konzentriertes Arbeiten sei nötig, um intellektuelle Kapazität auszureizen. 2. "Storytelling with Data" ("Storytelling mit Daten"). Das Big Data-Zeitalter ist da und wird so bald nicht auf dem Friedhof gescheiterter Ideen verschwinden - im Gegensatz zu todlangweiligen Präsentationen. Anstatt diese mit öden Zahlen und Grafiken zu überfrachten, schlägt die Autorin Cole Nussbaumer Knaflic vor, mit Zahlen und Visualisierungstools Geschichten zu erzählen. Diese Fähigkeit werde immer wichtiger in einer Welt zunehmender Daten und des Wunsches nach datengesteuerten Entscheidungen. 3. "The 7 Habits of Highly Effective People" ("Die 7 Wege zur Effektivität"). Dieser absolute Klassiker wurde erstmals 1989 veröffentlicht. Während die zwei beliebtesten Downloads ein Produkt unserer hochtechnisierten Zeiten sind, ist dieses Buch schlicht zeitlos. Sein Autor Stephen Covey, der 2012 verstarb, variiert darin die Klassiker des gesunden Menschenverstands wie "Seien Sie proaktiv" und "Wer das Ziel kennt, findet den Weg". Mehr Zusammenfassungen zu einer Vielzahl von Themen finden sich auf: http://www.getabstract.com/de Bildmaterial in hoher Auflösung: https://www.getabstract.com/m-img/getAbstract_Top%2010_2017.png Meldung als PDF: https://www.getabstract.com/m-img/180116_Top%2010%20Downloads%202017_DE.pdf Über getAbstract getAbstract wurde 1999 in Luzern (CH) gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Sachbuchzusammenfassungen. Wir vermitteln das Wesentliche jedes Buches in eingängigen Kurztexten und unterstützen damit Millionen Nutzer bei ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Unsere Bibliothek enthält mehr als 15 000 Zusammenfassungen in sieben Sprachen. In Kooperation mit über 600 Verlagspartnern bieten wir das Neueste und Beste aus Bereichen wie Wirtschaft, Mitarbeiterführung, Innovation, Zeitmanagement, Gesundheit & Wohlbefinden, Kreativität. In Miami (USA) befindet sich unsere Auslandsniederlassung. https://www.getabstract.com/de https://www.linkedin.com/company/getabstract https://www.xing.com/company/getabstract https://www.facebook.com/getAbstract https://www.instagram.com/getabstractofficial Pressekontakt: Ramona Hiess Tel.: +41 41 367 51 68 E-Mail: pr@getAbstract.com (Ende) Aussender: getAbstract AG Ansprechpartner: Ramona Hiess Tel.: +41 41 3675168 E-Mail: pr@getAbstract.com Website: www.getAbstract.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180116019

