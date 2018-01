Entwickler von Stromversorgungen können heute Schaltungen entwerfen, die in Bezug auf Wirkungsgrad und Leistungsdichte beziehungsweise der verfügbaren Leistung in einem vorgegeben Volumen weitaus mehr bieten als noch vor wenigen Jahren. Möglich wurde dies durch den ständigen Fortschritt bei Halbleitern, die immer besseren Schaltungen sowie geschickte physikalische Konstruktionen mit einer viel höheren Performance in immer kleineren Gehäusen. Jede neue Generation kommt dem idealen Schaltungsverhalten - keine Schalt- und Leistungsverluste - näher. Mit einer realen Technologie lässt sich dieses Ideal jedoch höchstwahrscheinlich niemals erreichen.

Zwar werden die Komponenten immer besser, perfekt sind sie aber trotzdem nicht. Verluste, die eine ungewollte Wärmeentwicklung zur Folge haben, müssen weiterhin berücksichtigt werden. Dies führt zu teilweise paradoxen Ergebnissen. Trotz des Einsatzes von Komponenten und Topologien mit niedrigsten Verlusten bewirkt die Tatsache, dass immer mehr Leistung auf kleinstem Raum verarbeitet wird, eine Konzentration der noch vorhandenen Verluste auf diese kleinen Flächen und Volumina. ...

