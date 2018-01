Für den Bau der Pilotanlage zur CO2-freien Wasserstoff-Herstellung am voestalpine-Standort in Linz ist mit dem grünen Licht der Behörde nun der Startschuss gefallen, teilte die voest am Dienstag mit. Baubeginn für das Projekt von voestalpine, Verbund und Siemens sei in den nächsten Wochen. Im Sommer sollen die Anlagekomponenten ...

