Wien/Zürich (pts021/16.01.2018/11:10) - Die Internet-Marketing-Werkstatt.ch GmbH und die LOOP21 Mobile Net GmbH haben eine enge Kooperation zur Nutzung der WLAN-Marketing-Möglichkeiten der LOOP21 Software mit dem Online-Marketing-Wissen der Internet-Marketing-Werkstatt.ch GmbH beschlossen. Die Internet-Marketing-Werkstatt.ch GmbH mit Sitz in Uetliburg/SG ist ein spezialisierter Anbieter in der kundenspezifischen Erstellung von sicheren Online-Marketing-Kampagnen, welche über WLAN-Infrastrukturen und/oder wahlweise über SMS, Email und Social Media den Empfängern direkt auf ihr Mobile/Smartphone gesendet werden. LOOP21 hat ihren Sitz in Wien und ist Entwickler, Produzent und Anbieter von WLAN-Hotspot-Management und WLAN-Marketing-Systemen. Beide Unternehmen planen und entwickeln speziell für die Anforderungen von Unternehmenskunden. Ziel der Kooperation ist es, die Nutzer der LOOP21 WLAN-Lösungen (Hotels, Einkaufszentren, ÖV, Skiregionen u.a.) mit gezielten Marketing-Informationen zu erreichen und dadurch einen signifikanten Mehrwert und ein positives Kaufverhalten zu entwickeln. Dabei unterstützend wirkt die Tatsache, dass der heutige Smartphone Trend mit über 200 Benutzernutzungen/Tag ungebrochen ist. Die von LOOP21 selbst entwickelte WLAN-Hotspot-Software inklusive Location-Based Services und Content, Tour Guides und Navigationssystemen kombiniert den Trend vom "WLAN-Internet" mit Infotainment. Diese Mehrwertprojekte werden weltweit realisiert. Die Kooperation mit LOOP21 ermöglicht es, unsere auf die Kundenbedürfnisse ausgerichteten Online-Marketing-Kampagnen mit Mehrwert sicher und direkt an die WLAN-Nutzer zu übermitteln. Desweiteren bieten wir mit unseren ergänzenden Mobile-Marketing-Lösungen den LOOP21-Kunden die Möglichkeit an, die gesammelten Nutzerdaten für Informations- und Marketingzwecke über SMS, Email und Social Media zu nutzen, auch dann, wenn die Nutzer nicht mehr mit dem WLAN verbunden sind. LOOP21-Kunden steigern dadurch Ihren ROI und erreichen ihre Kunden fast immer und überall. Die strategische Kooperation mit Internet-Marketing-Werkstatt.ch hat das Ziel, Ressourcen und Marktpotentiale für den Betreiber auszuschöpfen. Durch die gesammelten Daten des WLAN im LOOP21-Hotspot-System ist der Betreiber in der Lage, den Kunden während und natürlich auch nach seinem Aufenthalt noch auf dem Laufenden zu halten. Seamless User Experience ermöglicht dem Nutzer ein ganzheitliches Einkaufserlebnis. Mittels Newslettern, Hinweisen auf Sonderangebote und digitalen Umfragen der Internet-Marketing-Werkstatt kommuniziert der Betreiber direkt mit dem Kunden. Durch den Einsatz von Social-Media-Kanälen profitiert der Betreiber zusätzlich von der Verbreitung durch die Weiterempfehlung seines Shops direkt durch seine Kunden an deren Kontakte. Weitere Information finden Sie im Internet unter http://www.internet-marketing-werkstatt.ch sowie unter: http://www.loop21.net Über Internet-Marketing-Werkstatt.ch GmbH Die Internet-Marketing-Werkstatt.ch GmbH ist eine auf sichere Online-Marketing-Kampagnen spezialisierte, innovative Online-Marketing-Agentur. Wir betreuen unsere Kunden holistisch und beziehen auch die traditionellen Marketing-Werkzeuge ein, um die Ziele unserer Kunden zu erreichen. Wir verfügen über ein breites Partner-Netzwerk im IT- und Marketingbereich in der Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Kanada und UK. Gemeinsam erreichen wir die gesteckten Ziele unserer Kunden nachweislich. Über LOOP21 LOOP21 Mobile Net GmbH ist ein eigentümergeführtes Unternehmen und entwickelt Lösungen auf Basis von Kommunikationsnetzwerken. Mit 60 Mitarbeitern an den Standorten in Wien (Hauptsitz), Deutsch-Wagram, Hamm, Innsbruck, Leipzig, Wolfurt und Palo Alto verwaltet das Technologie-Unternehmen mittlerweile mehr als 2000 Telekommunikationssysteme in über 18 verschiedenen Ländern. Zahlreiche Skigebiete, Seilbahnen, Freizeitparks, Stadien, Shoppingzentren, Retailer, Events und Städte arbeiten bereits erfolgreich mit Lösungen "Made in Austria" von LOOP21. LOOP21 bietet mobile Infrastruktur und mobile Dienste. Mit der selbst entwickelten Hotspotsoftware sowie der Kompetenz und langjährigen Erfahrung in der (Funk-) Netzwerktechnik implementiert das Unternehmen weltweit Services in den Bereichen Infrastruktur, Customer Engagementund Data Analytics. Stichworte: Industrie 4.0, Mobility, Internet of Things. Pressekontakt: Wolfgang Frajuk Marketing Tel.: +43 (0)1 2929 699-98 Email: w.frajuk@loop21.net (Ende) Aussender: LOOP21 Mobile Net GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Frajuk Tel.: +43 1 2929699-98 E-Mail: w.frajuk@loop21.net Website: www.loop21.net Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180116021

