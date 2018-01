Paris - Gestützt vom leicht nachgebenden Eurokurs und aktuellen Inflationszahlen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag wieder etwas an Schwung gewonnen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,60 Prozent auf 3633,33 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit November 2017.

In Paris gewann der CAC 40 0,39 Prozent auf 5531,24 Zähler. Der britische FTSE 100 drehte nach Bekanntgabe der britischen Verbraucherpreise ins Plus und notierte zuletzt 0,24 Prozent höher bei 7788,70 Punkten.

Der Euro sank am Dienstag bis auf 1,2216 US-Dollar, nachdem er am Montag bis auf 1,2296 Dollar gestiegen war. Die Inflation in Grossbritannien schwächte sich im Dezember erwartungsgemäss ab. Dennoch liegt sie weiter deutlich über dem Notenbankziel von zwei Prozent. Damit sollte sich die Bank of England in ihrer Entscheidung von Anfang November bestätigt ...

