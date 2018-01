Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Europäische Rechnungshof hat der Europäischen Zentralbank (EZB) eine größere Transparenz beim Umgang mit Banken nahegelegt, die in Schwierigkeiten stecken. In einem Bericht zur Effizient des Krisenmanagements der EZB weist der Rechnungshof darauf hin, dass es keine ausreichenden Arbeitsanweisungen für frühzeitige Interventionen im Krisenfall gibt und auch keine objektiven Kriterien dafür, ab wann sich eine Bank in einer Krise befindet.

Die EZB hat im vergangenen Jahr drei Banken des Euroraums für gescheitert erklärt, zwei italienische und eine spanische. Von der Pleite des spanischen Banco Popular waren manche Aktionäre und Anleihegläubiger auf dem falschen Fuß erwischt worden, wozu auch großvolumige Mittelabzüge möglicherweise besser informierter Investoren und Konteninhaber beitrugen. Diese Vorgänge zeigen, wie sensibel Kommunikationsfragen im Hinblick auf Banken gehandhabt werden müssen, die im Jargon der EZB "gescheitert sind oder wahrscheinlich scheitern werden".

Wörtlich heißt es in dem Bericht: "Die Arbeitsanweisungen für die Prüfung zur Anwendung von Frühinterventionsmaßnahmen sind nicht ausgereift und umfassen keine Definition objektiver Kriterien oder Indikatoren zur Feststellung, ob eine Bank sich in einer Krisensituation befindet. Arbeitsanweisungen zur bestmöglichen Nutzung der Befugnisse der EZB in bestimmten Szenarien fehlen, und die Arbeitsanweisungen zur Bewertung des Kriteriums 'ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend' sind nicht umfassend und ausführlich genug."

Die Beurteilung des Rechnungshofs bedeutet nicht zwingend, dass in der EZB tatsächlich keine ausreichend präzisen Richtlinien für das Verhalten in der Frühphase einer Krise existieren. Der Rechnungshof weist in seinem Bericht darauf hin, dass er von der EZB nicht die Unterlagen erhalten habe, die zur Beurteilung dieses Punktes notwendig gewesen wären. Man habe einen vollen Zugang zu allen Aufsichtsdokumenten betreffend fünf Banken erbeten, aber nur eine begrenzte Auswahl von Dokumenten zu drei Banken erhalten, in denen überdies viele wichtige Details geschwärzt gewesen seien.

In einer Presseerklärung des Rechnungshofes heißt es dazu: "Die Prüfer weisen darauf hin, dass trotz einer gewissen positiv zu bewertenden Zusammenarbeit die EZB gleichwohl die Bereitstellung wichtiger vom Hof angeforderter Unterlagen verweigerte. Dies wirkte sich insofern negativ auf die Prüfungsarbeit aus, als der Hof zwar in der Lage war, allgemeine Schlussfolgerungen über die Gestaltung der EZB-Verfahren zu treffen, nicht jedoch, die Effizienz der Verwaltung auf dem Gebiet des Krisenmanagements der EZB in der Praxis zu bestätigen."

Der Rechnungshof gab der EZB acht Empfehlungen. Eine betrifft die Schaffung klarer Kriterien und Schwellenwerte, an denen die Verschlechterung der finanziellen Situation einer Bank festgemacht werden kann. Die EZB hat nach eigenen Angaben sechs der Empfehlungen akzeptiert, einige werden bereits umgesetzt. Die EZB ist rechtlich nicht verpflichtet, die Empfehlungen des Rechnungshofs umzusetzen.

