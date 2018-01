Beide Unternehmen verbuchen ersten Erfolg bei der Virtualisierung von Netzwerkfunktionen

SHANGHAI, 2018-01-16 (GLOBE NEWSWIRE) -- NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI), ein weltweiter Marktführer bei modernsten Lösungen für eine sichere Kommunikation, hat heute bekannt gegeben, dass seine vCPE-Lösung (virtual Customer Premises Equipment) erfolgreich eine Versuchsreihe für Netzwerk-Virtualisierung bei der China Mobile Communications Corporation (CMCC) bestanden hat und damit ein erster Erfolg in der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Virtualisierung von Netzwerkfunktionen (NFV) verbucht werden konnte. Es ist das erste Mal, dass NXP eine auf Arm-Architektur-Prozessoren basierende vCPE-Lösung angewendet hat, und zwar als Teil der Cloud-Plattform von China Mobile - ein Durchbruch bei der Einführung von vCPE-Geräten mit Cloud-basiertem Konfigurationsmanagement für den Massenmarkt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit hat NXP mit seiner vCPE-Lösung die Hardware wie auch die Softwarelösungen für Virtualisierung und Applikationen für das Virtualisierungs-Netzwerkprojekt von China Mobile beigesteuert. Basierend auf dem LS1043A, einem NXP 64-Bit ARM V8 Prozessor mit vier ARM V8-Hochleistungsrechenkernen, integriert das vCPE eine leistungsstarke, auf dem Chip integrierte Hardwarebeschleunigereinheit, welche für die Analyse von Netzwerkpaketen, die Ver- und Entschlüsselung von Daten wie auch für Traffic-Management, Klassifizierung und Verteilung des ankommenden Datenverkehrs genutzt werden kann. Die Plattform wartet mit einer optimalen Kombination aus Leistungsstärke und Energieeffizienz auf und ist daher für den Einsatz in intelligenten Gateway-Produkten für Unternehmen, Industrie und die Anbindung von Wohnanlagen prädestiniert.

"Wir sind mit dem Anfangserfolg der Kooperation zwischen NXP und China Mobile auf dem Gebiet der Virtualisierung von Netzwerkfunktionen sehr zufrieden," erklärte Tareq Bustami, Senior Vice President und General Manager Digital Networking bei NXP. "Unsere vCPE-Lösung stellt die Vorzüge des breit angelegten Produktportfolios, der bewährten Sicherheitstechnologien, der überlegenen Energieeffizienz, des Know-hows rund um komplexe Virtualisierungs-Lösungen und der breit angelegten Prozessorperipherie aus dem Hause NXP unter Beweis. Alle Elemente weisen ein Höchstmaß an Stabilität auf. Wir freuen uns auf eine noch engere und tiefergreifende Kooperartion zwischen NXP und China Mobile bei Edge Computing-Applikationen auf Basis der vCPE-Lösung, um dem wachsenden Markt für leistungsstarken Lösungen Rechnung zu tragen."

Als einer der führenden Anbieter sicherer Kommunikationslösungen hat NXP seine vCPE-Lösung so entwickelt, dass diese in Verbindung mit China Mobile Access Networks basierend auf der China Mobile Cloud-Plattform arbeitet. Die vCPE-Lösung unterstützt Virtualisierungs-Technologien, sorgt für eine Isolation zwischen unterschiedlichen Diensten und gewährleistet so die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Edge Computing Gateway-Systems. Mit Hilfe des Scheduling-Systems und der Cloud-Plattform für Unternehmen von China Mobile können Service Provider Installationen, Updates, Konfigurationen und ein Lifecycle Management auf dezentralen Computing Gateway-Geräten durchführen und so den Innovationszyklus ihrer Produkte verkürzen und die Investitionen in das Netzwerk insgesamt reduzieren.

Die vCPE-Lösung von NXP hat Labor- und Feldversuche in Peking und Shanghai erfolgreich durchlaufen. NXP wird auch in Zukunft zusammen mit China Mobile weitere Einsatzgebiete für das vCPE eruieren, um Kunden einen Mehrwert anzubieten, die flächendeckende Verbreitung anzukurbeln und neue Geschäftsmöglichkeiten aufzutun.

NXP Semiconductors

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) entwickelt neuartige Lösungen, die sichere Verbindungen und Infrastrukturen für eine intelligentere Welt schaffen und unser Leben einfacher, besser und sicherer machen. Als weltweiter Marktführer bei Lösungen für die sichere Kommunikation in Embedded-Applikationen treibt NXP Innovationen in den Anwendungsfeldern Connected Car, Cyber-Sicherheit und intelligente Vernetzung voran. Das Unternehmen, welches auf eine geballte Erfahrung und Expertise von mehr als 60 Jahren bauen kann, beschäftigt 30.000 Mitarbeiter in mehr als 35 Ländern und konnte 2016 einen Umsatz von US$9,5 Milliarden verbuchen. Weitere Details unter www.nxp.com (http://www.nxp.com/)

NXP, das NXP-Logo und Layerscape sind eingetragene Warenzeichen der NXP B.V. Alle anderen Produkt- und Dienstbezeichnungen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

