Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen und der Medienberatung NRW organisiert der Verband Bildungsmedien e. V. am Samstag, den 10. März 2018, im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse einen Bildungskongress für Lehrerinnen und Lehrer.



Unter dem Motto "Print und digital - Unterricht heute und morgen gestalten" werden 46 Veranstaltungen angeboten, begleitet von einer Fachausstellung.



Den Eröffnungsvortrag hält Axel Krommer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu "Digitale Bildung vs. palliative Technik. Anmerkungen zum Status quo der sogenannten Bildungsrevolution". Er diskutiert anschließend mit der nordrhein-westfälischen Schulministerin Yvonne Gebauer, Wilmar Diepgrond, Vorsitzender des Verband Bildungsmedien, und dem Geschäftsführer der Medienberatung NRW, Wolfgang Vaupel.



Erstmals ist auch das VBM.camp Teil des Veranstaltungsprogrammes. Das offene Konferenz-Format lädt Lehrkräfte aller Schulformen ein, konkrete Unterrichtsprojekte und -materialien vorzustellen und miteinander in einen praktischen Erfahrungsaustausch einzutreten. Medienpartner des VBM.camp 2018 ist der Twitterchat EDchatDE. Weitere Informationen: www.vbmcamp.de



Die Teilnahme am Bildungskongress ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich unter http://www.bildungsmedien.de/biko18. Anmeldeschluss ist der 8. März 2018.



