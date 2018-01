La Jolla (USA)/Hamburg - (ots) - Das Salk Institut und Indivumed sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um mit den hochwertigsten molekularen und klinischen Daten die Forschung in der personalisierten Medizin von Krebserkrankungen voranzubringen.



Das Salk Institute mit dem designierten Cancer Center des amerikanischen National Cancer Institute (NCI), und die Indivumed GmbH, ein weltweit führendes Forschungsunternehmen auf dem Gebiet der Onkologie, gaben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt. Das Ziel ist die Sammlung, Aufarbeitung und Analyse von Gewebe und klinischen Daten, die (nach deren Einverständnis) von Patienten weltweit gewonnen wurden und eine völlig neue Grundlagen- und translationale Krebsforschung ermöglichen.



"Die Wissenschaftler des Salk Cancer Center haben in den letzten 30 Jahren einige der bedeutendsten Beiträge zum fundamentalen Verständnis von Krebs geleistet und damit zur Entwicklung neuer Therapien beigetragen", so Prof. Dr. Hartmut Juhl, Gründer und CEO von Indivumed. "Für Indivumed ist die Partnerschaft mit dem Salk Cancer Center eine große Ehre und eine der bedeutendsten Schritte in der 15-jährigen Entwicklung unseres Unternehmens." Prof. Juhl weiter: "Ich habe unsere Arbeit darauf ausgerichtet durch die Bereitstellung hochqualitativer Ressourcen Exzellenzforschung zu ermöglichen, um so die Komplexität von Krebs auf individueller Basis zu verstehen. Den Ausgangspunkt einer erfolgreichen Grundlagen und translationalen Forschung bilden hochwertige Daten. Die Kombination von Indivumed's molekularen und phänotypischen Datensätzen mit der herausragenden Grundlagen und translationalen Forschung am Salk Cancer Center wird zu einer weltweit einzigartigen Forschungsplattform führen." Dr. Reuben Shaw, weltweit renommierter Krebsforscher und Leiter des Salk Cancer Center, beschreibt das Potenzial der Zusammenarbeit mit Indivumed als "eine der aufregendsten Partnerschaften, die wir anstreben." Shaw weiter: "Der Vergleich von Genexpression, Metaboliten und Proteinveränderung ist schwierig bis unmöglich, wenn keine nach wissenschaftlichen Kriterien einheitlich gewonnen Bioproben mit den dazugehörigen klinischen Daten verwendet werden. Die kontrollierte und schnelle Gewebeaufbereitung durch Indivumed wird dazu beitragen, biologische Unterschiede zwischen den Tumoren der Patienten voneinander abzugrenzen." Laut Shaw "werden wir unsere Forschung und damit letzten Endes unser Verständnis von Krebs grundlegend verändern, wenn wir unseren Wissenschaftlern eine derart erstklassige Forschungsquelle zur Verfügung stellen." Die zwischen Salk und Indivumed unterzeichneten Verträge, deren finanzielle Einzelheiten nicht bekanntgegeben wurden, sehen Folgendes vor: 1) Indivumed unterstützt die Planung der Verwendung



klinischer Ressourcen und Gewebeproben bei Grundlagen- und translationalen Forschungsprojekten und stellt die entsprechenden Proben und Datensätze den Wissenschaftlern des Salk Cancer Center zur Verfügung und 2) Das Salk Cancer Center und Indivumed erarbeiten ein Portfolio an gemeinsamen Forschungsprojekten, für deren Durchführung beide Organisationen Ressourcen zur Verfügung stellen, führen gemeinsam Projekte durch und tragen zur Entwicklung von Indivumed's globaler Krebsdatenbank mit molekularen und phänotypischen Datensätzen bei.



"Die Aufgabe von Salk besteht darin, der Grundlagen- und translationalen Forschung Antrieb zu verleihen. Unsere Forscher schaffen die Basis für klinische Innovation", so die Präsidentin des Salk Institutes Elizabeth Blackburn. "Wir sind sehr glücklich darüber, diese Partnerschaft mit Indivumed eingehen zu können, um gemeinsam die Art von Forschung zu schaffen, die uns hilft, die molekularen Geheimnisse von Krebs zu entschlüsseln." Über das NCI-designierte Krebszentrum von Salk



Das Krebszentrum wurde 1970 am Salk Institute gegründet. Als designiertes Cancer Center des National Cancer Institute (NCI) hat sich das Salk Institute Cancer Center der Grundlagenforschung verschrieben. Geleitet wird das Zentrum von Dr. Reuben Shaw. Etwa die Hälfte aller Forschungsarbeiten am Salk Institute entfallen auf das Cancer Center, dem 30 Fakultätsmitglieder, 199 Postdoktoranden, 41 Doktoranden und 101 wissenschaftliche Mitarbeiter angehören. Dank der Förderung durch das NCI sind viele gemeinsam genutzte Ressourcen am Salk Institute verfügbar, wie beispielsweise gemeinschaftlich genutzte Geräte, Bioinformatik, funktionelle Genomik/quantitative PCR, Proteomik, Zytometrie, Bildgebung und Peptidsynthese sowie transgene Einrichtungen und die Herstellung viraler Vektoren. Im März 2013 hat sich das Salk Institute Cancer Center mit den ebenfalls NCI-designierten Forschungseinrichtungen UCSD Moores Cancer Center und Sanford Burnham Cancer Center zusammengetan, um gemeinsam das San Diego National Cancer Institute Cancer Centers Council (SD NCI C3) zu bilden. Dank dieser neuartigen Kooperation können alle drei Zentren ihre individuellen und gemeinsamen Ressourcen wirksam einsetzen.



Weitere Informationen finden Sie auf www.salk.edu/science/research-centers/nci-cancer-center/.



Über Indivumed GmbH



Die Indivumed GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein ISO-zertifizierter, global agierender Forschungsdienstleister auf dem Gebiet der Onkologie. Sie unterhält die weltweit führende Krebsdaten und biobank, in der die Muster von Biomolekülen wie RNA, DNA und Proteine so aufbewahrt werden, wie sie im menschlichen Körper existiert haben. Diese Krebsdatenbank bietet die Möglichkeit, Multiomics-Analysen durchzuführen (u.a. vollständige Genomexpressionsanalysen und Expressionsanalysen krebsrelevanter Proteine und Phosphoproteine) und über bioinformatische Lösungen molekulare, biologische und klinische Informationen zu integrieren. Die Produkte und



Dienstleistungen der Indivumed ermöglichen ein fundiertes Verständnis der grundlegenden Mechanismen der Krebserkrankung eines Patienten. Sie sind auf die Anforderungen der translationalen Forschung und Molekulardiagnostik zugeschnitten und ermöglichen eine personalisierte Gesundheitsversorgung. Weiter Informationen finden Sie unter: www.indivumed.com



