DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die NRW-SPD wird im Unterschied zu anderen Landesverbänden der Partei nicht über eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union abstimmen. "Eine formale Abstimmung, wie das andere Landesverbände machen, wird es bei uns im SPD-Landesverband NRW nicht geben", sagte ein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Seitens des Landesvorstandes werde es ebenfalls keinen Beschluss geben. Auch bei den Treffen von Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles mit Delegierten in dem Bundesland seien keine Abstimmungen vorgesehen.

In Düsseldorf wollen Schulz und Nahles am Dienstagabend Delegierte aus dem Rheinland treffen. Der nordrhein-westfälische Landesverband stellt mit insgesamt 144 ein knappes Viertel der 600 Delegierten des Bundesparteitages am Sonntag in Bonn. Dort will die Parteiführung eine Zustimmung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bekommen.

Allerdings gibt es nach wie vor zahlreiche innerparteiliche Kritiker einer Neuauflage der großen Koalition im Bund. In Sachsen-Anhalt hatte am vergangenen Wochenende ein Landesparteitag mit nur einer Stimme Mehrheit dagegen gestimmt. Auch der Landesvorstand der Berliner SPD votierte gegen die GroKo. Dagegen befürwortete der Landesvorstand der Brandenburger SPD Koalitionsverhandlungen./vd/DP/tav

AXC0130 2018-01-16/12:07