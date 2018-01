Hamburg - Die Hamburg Team Investment Management GmbH (HTIM) hat für den offenen Spezial-AIF "Hamburg Team Urbane WohnWerte" Ende 2017 mehrheitlich das Stadtquartier Neu-Schöneberg in Berlin mit etwa 300 Wohneinheiten, einer Kita und weiteren Gewerbeflächen mit insgesamt 8.200 m2 Nutzflächen im Rahmen eines Share Deals erworben, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...