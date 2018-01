Rotkreuz (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056349 -



Carsharing-Anbieter Catch a Car ist ab Januar 2018 mit fixen

Parkplätzen am CERN in Genf vertreten. Dem innovativen Start-up

gelingt es dadurch nicht nur, sein Geschäftsgebiet weiter

auszudehnen, sondern auch abermals mit einer Organisation von

Weltruhm zusammenzuarbeiten.



Kaum mehr als ein Jahr nach der Lancierung des Angebotes in Genf

hat Catch a Car mit der City, den Nachbargemeinden Carouge, Lancy,

Vernier und Chêne-Bougeries sowie dem Flughafen Cointrin einen

Grossteil des Kantonsgebiets abgedeckt. Mit den beiden fixen

Parkplätzen bei der Europäischen Organisation für Kernforschung

(CERN) - und der damit einhergehenden Möglichkeit, einen Catch-Car

abzustellen oder bei Verfügbarkeit zu leihen - erschliesst der

einzige Schweizer Anbieter von stationsungebundenem Carsharing nun

weiteres strategisch relevantes Territorium. Das CERN ist unweit der

Route de Meyrin gelegen - eine vielbefahrene Strasse in und aus der

Genfer City sowie ins Nachbarland Frankreich. Von den neuen

Parkplätzen profitieren somit nicht nur die Mitarbeitenden des CERN,

sondern auch eine Vielzahl weiterer Pendler.



Durch die Parkplätze gelingt es Catch a Car auch, mit einer

weiteren Organisation von Weltruhm zusammenzuarbeiten - dies nach der

Kooperation mit der UNO. Die rund 9'000 Personen umfassende

CERN-Gemeinschaft, hat ab sofort die Möglichkeit, von der

ressourcenschonenden, kostengünstigen Alternative zum Privatauto

Gebrauch zu machen. Catch a Car wird im Gegenzug nicht nur die

Fahrzeuge zur Verfügung stellen, sondern auch deren Verfügbarkeit

sowie die Auslastung der Parkplätze vor Ort kontinuierlich

überprüfen. Catch a Car CEO René Maeder: "Wir freuen uns, unser

Angebot einer noch breiteren Kundschaft zugänglich zu machen - und

die Catch-Cars als innovative Mobilitätslösung in einer Organisation

von solch internationaler Relevanz zu etablieren."



Über Catch a Car



Die Catch a Car AG ist eine Tochtergesellschaft der Mobility

Genossenschaft. In Genf und Basel betreibt sie das schweizweit erste

stationsunabhängige Carsharing-Angebot: Kunden orten die Autos

online, fahren von A nach B und stellen sie auf öffentlichen

Parkplätzen innerhalb der begrenzten Zone wieder ab. Als Investoren

sind die Allianz und die AMAG mit an Bord, als strategische Partner

EnergieSchweiz und SBB.



Download kostenloses Bildmaterial:

https://www.catch-a-car.ch/de/medien/



Originaltext: Catch a Car AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056349

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056349.rss2



Kontakt:

René Maeder, CEO Catch a Car AG, media@catch-a-car.ch, +41 79 278 44

79