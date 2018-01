marktEINBLICKE um 12: Die Wall Street spielt verrückt

Am Dienstagmittag schießt der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) in die Höhe. Das Barometer profitiert von der guten Stimmung an den US-Märkten. Nach dem gestrigen Feiertag kehren Anleger an die Wall Street zurück. Und dies mit einem Paukenschlag. Die Futures sehen den Dow Jones (WKN: 969420 / ISIN: US2605661048) bereits über der Marke von 26.000 Zählern. Nur acht Handelstage, nachdem die Marke von 25.000 Punkten geknackt wurde.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,1% 13.348

MDAX +0,7% 26.977

TecDAX +0,4% 2.662

SDAX +0,2% 12.346

Euro Stoxx 50 +0,6% 3.637

Die Topwerte im DAX sind SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Der Aktie von Europas größtem Softwarekonzern SAP kommt neben dem starken Marktumfeld auch ein positiver Analystenkommentar zugute.

