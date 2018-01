FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Tochter Skoda hat das vergangene Jahr mit einem starken Absatzplus abgeschlossen und damit 2017 einen neuen Rekord erzielt. Besonders hohe Zuwächse erzielte der tschechische Autohersteller in Osteuropa. China blieb mit großem Abstand der wichtigste Einzelmarkt für Skoda noch vor Deutschland.

Insgesamt steigerte das Unternehmen die Verkäufe in den zwölf Monaten um 6,6 Prozent auf gut 1,2 Millionen Fahrzeuge. Alleine im Schlussmonat brachte Skoda mit 107.500 Autos 19,2 Prozent mehr Fahrzeuge an die Kundschaft. Besonders gefragt war im vergangenen Jahr die Limousine Superb (+8,7 Prozent) und der neue SUV Kodiaq, von dem Skoda aus dem Stand 100.000 Fahrzeuge verkaufte.

Regional betrachtet erzielte Skoda in Deutschland ein Absatzplus von knapp 5 Prozent auf 173.300 Autos, während es in China um 2,5 Prozent auf 325.000 Wagen aufwärts ging.

Die guten Absatzzahlen von Skoda knüpfen an die starken Ergebnisse anderer Marken des VW-Konzerns an. So hatten sowohl die Kernmarke, als auch Audi und Porsche, über Rekordverkäufe im alten Jahr berichtet. Angesichts dieser Entwicklung wird erwartet, dass der DAX-Konzern erneut mehr als 10 Millionen Fahrzeuge verkauft und damit den Spitzenplatz weltweit vor Toyota verteidigt hat.

