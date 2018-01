Frankfurt (ots) -



Kia feiert 2018 sein 25-jähriges Jubiläum auf dem deutschen Markt und startet mit einer Erfolgsmeldung ins "Jubeljahr": Der koreanische Hersteller erzielte 2017 in Deutschland zum dritten Mal in Folge einen Absatzrekord und verkaufte hier 64.068 Fahrzeuge. Das ist ein Plus von 5,9 Prozent gegenüber 2016. Damit wuchs die Marke mehr als doppelt so stark wie der Gesamtmarkt (plus 2,7 Prozent) und legte seit 2010 um insgesamt 75 Prozent zu (Gesamtmarkt: plus 18 Prozent). Der Marktanteil von Kia stieg 2017 auf 1,9 Prozent (2016: 1,8 Prozent).



Durch ihre Offensive bei elektrifizierten Antrieben ist die Marke zudem zur Nummer zwei im deutschen Hybridmarkt aufgestiegen. Der Hersteller verdreifachte 2017 seinen Absatz an Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeugen in Deutschland. Einen Spitzenplatz belegt Kia auch bei der Reduzierung der CO2-Emissionen seiner Flotte: Mit minus 6,8 Prozent gegenüber 2016 kann der Importeur das zweitbeste Ergebnis im deutschen Markt vorweisen und liegt nun 1,9 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt aller Hersteller. Zugleich verringerte sich der Dieselanteil im Kia-Absatz um ein Drittel.



"Auch wenn es Kia gelungen ist, die Verluste im Dieselbereich mit alternativen Antrieben aufzufangen, ist die teils unsachlich geführte Diskussion um die Zukunft des Diesels ein bedauernswertes, aber ernst zu nehmendes Problem", so Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland. "Ohne den Diesel sind unsere ehrgeizigen Klimaziele nicht zu erreichen. Ich bin aber überzeugt, dass uns dies mit der gemeinsamen Anstrengung, alle existierenden Antriebsarten weiterzuentwickeln, gelingen wird."



Der in Deutschland meistverkaufte Kia war 2017 erneut der Kompakt-SUV Sportage (14.833 Einheiten) vor dem Kompaktwagen cee'd (9.824 Einheiten). Es folgen der Kleinwagen Picanto (9.087 Einheiten) und das B-Segment-Modell Rio (8.124 Einheiten). Beide legten mit ihrer neuen Generation deutlich zu - der Rio um fast 50 Prozent, der Picanto um 20 Prozent. Auf Platz fünf liegt das Hybrid-Crossover Niro mit 4.367 Einheiten, das damit in seinem ersten vollen Verkaufsjahr einen Marktanteil von 5,2 Prozent im Hybridsegment erzielte.



Erste Absatzerfolge kann Kia ebenfalls für die Ende September eingeführten Neulinge Stonic und Stinger vermelden. Mit 1.867 verkauften Einheiten in den ersten drei Monaten ist das B-Crossover Stonic auf dem Weg zu einem Kia-Bestseller. Und ebenfalls in kürzester Zeit hat sich die luxuriöse Sportlimousine Stinger (449 Einheiten) in ihrem Segment Respekt erworben und Kia neue Käuferschichten erschlossen. "Dieser Gran Turismo zeigt eindrucksvoll, was unsere Marke zu leisten in der Lage ist - und zwar in den Bereichen Design, High Performance, Fahrdynamik und Assistenzsysteme. Dies ist der emotionalste Kia, den wir je auf die Räder gestellt haben", so Cost.



Die Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der älteste Fahrzeughersteller Koreas und der neuntgrößte Automobilhersteller weltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibt ihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14 Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. 2016 produzierte das Unternehmen, das seit 1998 zur Hyundai Motor Group gehört, über drei Millionen Fahrzeuge und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 45 Milliarden US-Dollar. Kia Motors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjähriger Partner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open.



Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochter der Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 um 75 Prozent gesteigert. 2017 erzielte Kia in Deutschland mit 64.068 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einen Marktanteil von 1,9 Prozent.



Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Automobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia in Europa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2016 rund 435.000 Einheiten ab. Mehr als 55 Prozent dieser Fahrzeuge stammen aus dem europäischen Kia-Werk in Zilina (Slowakei).



Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).



