Neuer MeinSmartTarif von E WIE EINFACH für Strom oder Gas inklusive Smart Home-System



- Kein Grundpreis und 24 Monate Planungssicherheit durch Preisgarantie - 100 Prozent Ökostrom und klimaneutrales Gas - Home Base und App zur Steuerung smarter Geräte kostenfrei zum Energievertrag



Einfach smarter leben: Der deutschlandweite Energie- und Smart Living-Anbieter E WIE EINFACH bringt zum ersten Mal einen Tarif für Strom bzw. Gas inklusive Smart Home-System auf den Markt. Energiekunden können damit die EinfachSmart Home Base sowie die EinfachSmart App von E WIE EINFACH kostenlos während ihrer Strom- und/oder Gas-Vertragslaufzeit nutzen und damit eine Vielzahl smarter Produkte mit nur einer Steuereinheit bedienen.



Der MeinSmartTarif bietet neben der intelligenten Verknüpfung mit dem Smart Home-Paket gleich mehrere weitere Vorteile für Kunden: Sie erhalten nicht nur 24 Monate Preisgarantie und Planungssicherheit, sondern müssen darüber hinaus auch keinen Grundpreis zahlen. Die Energie beziehen sie dabei aus 100 Prozent Ökostrom oder klimaneutralem Gas. "Im MeinSmartTarif vereinen wir das Beste aus unseren Tarifen: So wie die Preisgarantie aus dem EinPreisTarif24 zur leichteren Kostenkontrolle oder Strom aus erneuerbaren Energien wie beim MeinÖkoTarif", erklärt Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH. "On top erhalten Kunden zudem unser Smart Home-Paket mit der EinfachSmart Home Base und App kostenfrei dazu."



Smarte Heizungssteuerung, intelligente Lichtsysteme und mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden: Die EinfachSmart Home Base ermöglicht die zentrale Steuerung smarter Endgeräte von unterschiedlichen Herstellern. "Smart Home-Besitzer benötigen nicht mehr für jedes Gerät eine eigene App, sondern können ihr smartes Zuhause daheim oder unterwegs mit nur einer App bedienen", erklärt Steger. Eine Auswahl passender smarter Produkte erhalten Kunden im dazugehörigen WIE EINFACH!-Shop, in dem E WIE EINFACH-Kunden zehn Prozent Rabatt erhalten.



Darüber hinaus erwarten Kunden beim MeinSmartTarif faire Preise und sehr guten Service: Ob über Telefon, E-Mail, Facebook, Twitter, eine Mailingfunktion im Kundenportal oder über den Live-Chat auf der Homepage - Kunden können sich auch beim MeinSmartTarif auf die gewohnt hohe und mehrfach ausgezeichnete Service-Qualität von E WIE EINFACH verlassen. Sie können den Kommunikationskanal frei wählen und erhalten überall die gleiche kompetente Betreuung. Das bestätigen auch unabhängige Siegel wie die "Top Kunden-Service"-Auszeichnung der WirtschaftsWoche oder das Siegel "exzellentes Preis-Leistungsverhältnis" des Handelsblatts.



E WIE EINFACH ist der günstige und zuverlässige Partner für Energie und Smart Living. Unter dem Leitgedanken der Einfachheit entwickelt E WIE EINFACH dabei Lösungen, die das Leben zu Hause entspannter und einfacher machen. Das Ergebnis sind zum einen Strom-, Gas- und Wärmestrom-Tarife zu dauerhaft günstigen Preisen - bei einem gleichzeitig ausgezeichneten Service. Zum anderen ermöglichen Smart Living-Angebote, die flexibel auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, eine einfache Integration smarter Technologien unter einer zentralen Anwendung. Leichte Verständlichkeit, Transparenz sowie eine Orientierung an einfachen Lösungen sind dabei allen Angeboten gemeinsam.



Mehr zu E WIE EINFACH erfahren Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Twitter unter www.twitter.com/E_WIE_EINFACH, auf Facebook unter www.facebook.com/ewieeinfach sowie auf Youtube unter https://www.youtube.com/user/ewieeinfach.



