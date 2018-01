16.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Volksbanken (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Finanzierungsoffensive der Volksbanken im Jahr 2017 - die "KMU-Milliarde" - war ein voller Erfolg. In nur 11 Monaten konnten Finanzierungen in Höhe von 1,04 Mrd. Euro abgeschlossen werden. Der beste Grund dafür, das Jahr 2018 gleich mit einer neuen Marktoffensive zu beginnen: Der "Unternehmer-Milliarde". Im Rahmen der Unternehmer-Milliarde wollen die Volksbanken heuer wieder über 1 Mrd. Euro an Investitions- und Förderkrediten vergeben. Als Kernzielgruppe im Focus stehen dabei die KMU....

