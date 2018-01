FRANKFURT (Dow Jones)--BMW baut sein Geschäft mit digitalen Parklösungen mit einer Übernahme in den USA aus. Der Autokonzern kauft die Parkmobile LLC, ein Anbieter mobiler Parkdienstleistungen. Zum Kaufpreis machte der DAX-Konzern keine Angaben. Parkmobile mit Sitz in Atlanta beschäftigt über 100 Mitarbeiter und ist laut BMW größter Anbieter mobiler Parkdienstleistungen in Nordamerika.

Der Münchener Konzern hielt seit 2014 eine Minderheitsbeteiligung an Parkmobile LLC. Seit April 2016 ist die Parkmobile Group Europa komplett im Besitz der BMW Group. "Mit der Übernahme von Parkmobile LCC sind wir international führender Anbieter von digitalen Parklösungen", wird BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer in der Mitteilung zitiert. In Europa und Nordamerika erreiche Parkmobile insgesamt über 22 Millionen Kunden und biete digitale Parklösungen in mehr als 1.000 Städten an.

Der Service richtet sich an Fahrer aller Automarken und ermöglicht das ticket- und bargeldlose Parken am Straßenrand per App. Beim Parken in Parkhäusern unterstützt der Service die Suche, das Reservieren und Bezahlen von Parkplätzen.

January 16, 2018

