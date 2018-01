Hamburg (ots) -



Zum Jahresstart übernimmt Marius Darschin - seit zwei Jahren Leiter Content Strategie bei TERRITORY - die Funktion des Managing Directors. Im Zuge seiner Beförderung zeichnet der 40-Jährige künftig für die Hamburger und Münchner Standorte der Agentur für Markeninhalte verantwortlich. Er berichtet dabei an TERRITORY-Geschäftsführerin und Board-Mitglied Sandra Harzer-Kux, mit der er künftig gemeinsam die operativen Geschäfte führen wird.



Insgesamt weist der profilierte Content-Stratege über 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing und Kommunikation auf: So startete der gebürtige Aachener seine berufliche Laufbahn als Projektleiter Marketing für die Harley-Davidson GmbH. Es folgten Stationen im Account Management bei Klaus Küster, Leo Burnett und OgilvyInteractive. Hinzu kam die Mitinhaberschaft von Kemper Kommunikation, die Funktion des geschäftsführenden Gesellschafters der MoKo Sportmarketing GmbH sowie die Tätigkeiten als Büroleiter bei Zum goldenen Hirschen und Head of Brand Strategy bei Opel.



Am bayerischen Standort arbeitet der Kommunikationswirt gemeinsam mit dem Editorial Director Stefan Tillmann. Der 38-jährige Tillmann war zuletzt als Chefredakteur beim ZITTY-Verlag tätig und zeichnet - ebenso seit Jahresstart - in der Münchner Dependance verantwortlich. Die bisherige Leiterin des Münchner Standorts Aleksandra Solda-Zaccaro verlässt im besten gegenseitigen Einvernehmen die Agentur, um sich künftig neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.



"Marius wird uns mit seinem gewinnenden Wesen und seiner Marken- und Marketingexpertise entscheidend helfen, die Erfolgsgeschichte unserer Agentur weiter fortzuschreiben. Ganz herzlich möchte ich Aleksandra danken, die mit viel Leidenschaft den Münchner Standort aufgebaut und etabliert hat. Ihr wünsche ich für die Zukunft alles erdenklich Gute", kommentiert Soheil Dastyari, Chief Executive Officer von TERRITORY.



TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".



