München (ots) - Panagiotis Kolokythas, 44, ist ab sofort stellvertretender Chefredakteur von pcwelt.de. Kolokythas ist seit 2000 in der Online-Redaktion der PC-WELT tätig. In seiner neuen Funktion wird er sich zusammen mit dem Redaktionsteam verstärkt um die Themenplanung kümmern, um das anhaltende Reichweitenwachstum der Website (rund 8,7 Mio. Visits, IVW 12/2017) zielgruppenorientiert noch weiter voran zu treiben.



Chefredakteur Christian Löbering freut sich über die redaktionsinterne Lösung bei der Besetzung der neu geschaffenen Stelle: "Panagiotis Kolokythas hat den besten Überblick über alle unsere Website-Inhalte. Als erfahrener Teamplayer wird er mit einer passgenauen Themenmischung die sehr gute Gesamtentwicklung von pcwelt.de gezielt unterstützen."



