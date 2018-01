-------------------------------------------------------------- Whitepaper herunterladen http://ots.de/NKLq0 --------------------------------------------------------------



Wie funktioniert erfolgreiche Kommunikation mit Bildern, Grafiken und Videos heute? Die dpa-Tochter news aktuell zeigt in einem neuen Whitepaper, was Unternehmen bei ihrer visuellen PR in Zeiten von Klickraten, Leads und Conversions beachten müssen. Besonders im Fokus: Tipps und Tricks zu selbstproduzierten Videos.



Das Whitepaper von news aktuell gibt einen Überblick über die verschiedenen Strömungen innerhalb der visuellen PR. Themen wie "New Naivety", "Unfiltered" oder "Color Surge" werden erklärt. Zusätzlich liefert das Whitepaper einen detaillierten Einblick in das Thema Bildrechte. Außerdem bietet es Interviews mit den Bildexperten Katrin Jahns (Makerist), Sebastian Schneider (PPR Media Relations) und Petra Sammer (Autorin und Unternehmensberaterin). Weiterer Schwerpunkt: Wie können PR-Verantwortliche Bewegtbilder mit einfachen Mitteln selber produzieren?



Inhalt:



Na da schau mal einer an: Einführung in die Fragestellung



Klick...raten! Empirie und Intuition



Bild-PR zwischen Instagram und Highend-Fotoshootings



Bildrechte für die Pressearbeit: Alles, was Sie wissen müssen



Trends in der Bild-PR



"Seid mutig!" Interview mit Katrin Jahns, Head of Press & Blogger Relations bei Makerist



Live, schnell und dreckig: So geht Video heute



"Ein Profi zeichnet sich eben nicht durch sein Equipment aus, sondern durch sein Know-how" Interview mit Sebastian Schneider, Head of Visuals PR & Sales bei PPR Media Relations



"Ist PR eine visuelle Disziplin?" Von Petra Sammer, Autorin und Unternehmensberaterin



