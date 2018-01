Newport, Isle Of Wight (ots/PRNewswire) -



MyCRM, der Lösungsanbieter und Softwareentwickler mit Sitz auf der britischen Insel Wight, hat heute die Markteinführung der nächsten Version seiner leistungsfähigen und fortschrittlichen Aktivitätsplanungslösung angekündigt. ePlanner baut auf einem erweiterten Framework der ersten Version auf, integriert aber jetzt auch die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Planern zu erstellen und die Sicherheit für Teammitglieder sowie Ansichten für jeden einzelnen Planer festzulegen. Die Sicherheitsfunktionen in ePlanner basieren weiterhin auf dem Sicherheitsmodell von Microsoft® Dynamics CRM/365. Die MyCRM-Lösung ePlanner ist die einzige ihre Art, die mehrere Planer gleichzeitig erstellen kann, und mit der alle Microsoft® Dynamics CRM/365-Aktivitätsarten einschließlich der individuell erstellten Aktivitätsarten unterstützt werden.



Alistair Dickinson, CEO von MyCRM, sagte; "In den letzten 9 Jahren hatte MyCRM die Möglichkeit, mit vielen Kunden zusammenzuarbeiten. Als wir die erste Version von ePlanner herausbrachten, fanden es viele unserer Kunden toll, dass sie sehen konnten, woran alle Beteiligten arbeiteten. Mit der Version 2 von ePlanner werden dieses Potenzial und die zur Verfügung gestellte Funktionalität deutlich verbessert."



MyCRM verfügt über eine Reihe von Lösungen, die über ihr Download-Center in Microsoft® Dynamics CRM/365 integriert werden können: https://downloads.mycrmgroup.com/. Mit ihrem Entwicklungsplan für die nächsten 24 Monate werden sie eine Reihe neuer und verbesserter Angebote zur Verfügung stellen, die das Benutzererlebnis von Microsoft® Dynamics CRM/365 verbessern werden.



Mike Spink, Chef von CRM, erklärte: "Die Planung von Aktivitäten ist für meinen Job von größter Wichtigkeit. Die Möglichkeit zu haben, einen 90-Tage-Überblick über das nächste Quartal zu erhalten und einen Plan meiner offenen Möglichkeiten zu sehen, spart unglaublich viel Zeit."



MyCRM lädt Sie und Ihre Organisation dazu ein, eine voll funktionsfähige, 14-tägige Testversion von ePlanner v2 aus dem Download-Center von MyCRM herunterzuladen: https://downloads.mycrmgroup.com/Products/2016/ePlanner oder besuchen Sie im 1. Quartal eine unserer ePlanner-Demos - http://www.mycrmgroup.com/webinars.



Informationen zu MyCRM



MyCRM befindet sich nun im 9. Jahr seines Bestehens und verzeichnet stetiges Wachstum und anhaltende Gewinne. Sie arbeiten ständig mit Kunden auf der ganzen Welt an Innovationen und Designs zusammen und bieten einen einzigartigen, freundlichen und vertrauenswürdigen Service. Wenn Sie mehr über MyCRM erfahren oder an einem der Webinare teilnehmen möchten, folgen Sie bitte den nachstehenden Links: http://www.mycrmgroup.com/webinars.



Weitere Informationen erhalten Sie von Mike Spink unter sales@mycrmgroup.com oder schreiben Sie direkt an seine E-Mail-Adresse mike@mycrmgroup.com oder rufen Sie ihn an: +44(0)1983-245-245.



