Bad Marienberg - Die alleinige Gesellschafterin der Schneekoppe GmbH, die Schneekoppe Nutrition GmbH in Krefeld, hat einen neuen Mehrheitsgesellschafter, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Die alleinige Gesellschafterin der Schneekoppe GmbH ist die Schneekoppe Nutrition GmbH mit Sitz in Krefeld. Deren Gesellschafter waren bisher der Krefelder Unternehmer Gerald Wagener, die Philipp Lahm Holding GmbH, der Unternehmer Olaf Stiller und der Geschäftsführer der Schneekoppe GmbH, Markus Klein. Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 übernimmt die Philipp Lahm Holding GmbH, mit Sitz in Hausham, die Gesellschaftsanteile von Gerald Wagener an der Schneekoppe Nutrition GmbH, der damit aus der Gesellschaft ausscheidet. Die Philipp Lahm Holding GmbH erlangt durch die Transaktion die qualifizierte Mehrheit.

