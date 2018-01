London - Der britische Vermögensverwalter Legal & General Investment Management (LGIM) hat heute bekannt gegeben, dass Silvia Schaak ab dem 15. Januar als Institutional Client Director Germany, Austria & Switzerland das Team in Deutschland unterstützen wird, so Legal & General Investment Management (LGIM) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...