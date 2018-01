Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Radio Schlagerparadies und Hitmix präsentieren: HITMIX DER NACHT(press1) - 16. Januar 2018 - Nach der letzten Ausstrahlung der Sendung"Rhythmus der Nacht" von WDR4 wird Radio Schlagerparadies ab dem kommendenWochenende sein Sendekonzept erweitern und sendet ab sofort inZusammenarbeit mit der Hitmix Musikagentur von Erich Öxler jeden Samstagauf Sonntag von 0-6 Uhr den "HITMIX DER NACHT". Der Name ist Programm,denn gespielt wird alles, was tanzbar ist. Der Mix macht's nicht nur beider Musik, auch unser Moderatoren-Team wird sich abwechselnd am "HITMIXDER NACHT" beteiligen.Programmchef Frank Brach: "Nachdem bekannt wurde, dass "Rhythmus derNacht" eingestellt wird, war uns wichtig, dass alle Fans undNachtschwärmer ein neues Zuhause finden, um weiterhin Discofox undTanzschlager in der Nacht von Samstag auf Sonntag hören zu können."Gerade erst wurde Radio Schlagerparadies mit dem Kult-Schlager-Messe-Awardausgezeichnet für den innovativsten Radio-Sender - nun, mit diesem neuenProgrammelement "HITMIX DER NACHT" kann Radio Schlagerparadies seinem Rufmal wieder gerecht werden!HITMIX DER NACHT: Ab dem 21. Januar 2018 jedes Wochenende nur bei RadioSchlagerparadies!Radio Schlagerparadies ist bundesweit empfangbar über DAB+ und vieleKabelnetze sowie europaweit über SAT (Astra) und Internet.Weitere Informationen über http://www.schlagerparadies.de undhttp://www.hitmixdernacht.comZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.brach_1516102561.htmlfolgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Logo Hitmix der Nacht (jpg, 2088 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Radio Schlagerparadies]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

