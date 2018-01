H.I.G. Capital ("H.I.G.") hat mehrheitlich den Automobilzulieferer Beinbauer Group ("Beinbauer") übernommen. Beinbauer ist ein führender Systemlieferant für die europäische On- und Off-Highway-Nutzfahrzeugindustrie mit Sitz im niederbayerischen Büchlberg bei Passau. Die Beinbauer-Geschäftsführung unter der Leitung von Tobias Lührig und Patric Meeth wird das Unternehmen auch in Zukunft führen. Im Zuge der Transaktion übernahm H.I.G. sämtliche Anteile an der TierOne Beteiligungs GmbH, in der die Mehrheit der Anteile an der Beinbauer Group gebündelt sind und deren Gesellschafter von der Orlando Management AG mit Sitz in München beraten wurden.

Beinbauer fertigt ein breites Spektrum an hochpräzisen Metallkomponenten für eine Vielzahl von Rahmen-, Fahrwerks- und Achsteilen in schweren LKWs, Land- und Baumaschinen. Als größter unabhängiger Zerspanungsanbieter in Europa deckt Beinbauer einen Großteil der Fertigungs-Wertschöpfungskette wie CAD/CAM, Sourcing, Zerspanung, Lackierung, Montage und JIT/JIS-Logistikdienstleistungen ab. Das Unternehmen ist für viele europäische OEMs sowie für ausgewählte Kunden in Nord- und Südamerika seit langem ein zuverlässiger Partner. Im Jahr 2017 generierte Beinbauer einen Umsatz von mehr als €200 Millionen.

Als neuer Anteilseigner wird H.I.G. das Managementteam von Beinbauer dabei unterstützen, den Wachstumskurs durch den Ausbau existierender Kundenbeziehungen sowie das Erschließen neuer Kunden konsequent fortzusetzen. Auch die geographische Expansion der Gruppe durch organisches Wachstum und selektive Zukäufe ist geplant, um die starke Marktposition von Beinbauer in Europa weiter auszubauen.

Wolfgang Biedermann, Managing Director bei H.I.G. European Capital Partners: "Dank des engagierten und erfahrenen Managementteams hat sich Beinbauer in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Das Unternehmen hat bewiesen, dass es als zuverlässiger Lieferant in der europäischen Nutzfahrzeugindustrie eine hervorragende Marktstellung innehat. Wir sind davon überzeugt, dass Beinbauer seine Position in einem attraktiven Marktsegment der Automobilindustrie auch in Zukunft weiter ausbauen kann, indem es sich konsequent auf die Förderung neuester Technologien konzentriert und seinen Kunden eine hochflexible "One-Stop-Shop"-Lösung anbietet. H.I.G. freut sich auf die Partnerschaft mit Herrn Lührig und Herrn Meeth sowie dem gesamten Beinbauer-Team."

Tobias Lührig, Geschäftsführer der Beinbauer Group sagte: "Mit H.I.G. haben wir einen starken Partner gewonnen, der die Gruppe bei der Umsetzung des geplanten Expansionskurses ideal begleiten und unterstützen kann. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit H.I.G." Patric Meeth, ebenfalls Geschäftsführer der Beinbauer Group, fügte hinzu: "Beinbauer wird künftig nicht nur von H.I.G.'s finanziellen Ressourcen profitieren, sondern kann auch auf deren umfangreiche Erfahrung in der Erschließung neuer Märkte und vor allem auch bei Akquisitionen zugreifen."

Über die Beinbauer Group

Seit mehr als 40 Jahren ist Beinbauer ein zuverlässiger Partner für führende OEMs der Nutzfahrzeug-, Land-, Baumaschinen-, Schienenfahrzeug- und Automobilindustrie. Die Beinbauer Group entstand 2013 durch den Zusammenschluss der Beinbauer Automotive GmbH Co. KG und der heutigen Wagner Automotive GmbH. Zu den Kernkompetenzen beider Unternehmen gehören die Bearbeitung von Bauteilen und Baugruppen in modernsten Fertigungsprozessen sowie der Aufbau und die Steuerung komplexer Lieferantennetzwerke. Die Beinbauer Group bietet ihren Kunden Komplettlösungen für Achs-, Rahmen-, Fahrwerks- und Motorenteile aus einer Hand an. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Beinbauer Group unter www.beinbauer-group.de.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über €20 Mrd. Sitz der Gesellschaft ist Miami, Niederlassungen befinden sich in den USA in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie international in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und Mexiko Stadt. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CLOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in value-added Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G. Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als €28 Mrd. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

H.I.G. European Capital Partners GmbH ist als rechtlich selbstständiger Berater von H.I.G. Capital, LLC ("LLC") und H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. und H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P. tätig.

