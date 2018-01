Die Medizintechnik-Sparte von Siemens will Anleger mit hohen Dividenden und einem überdurchschnittlichen Wachstum zum Kauf ihrer Aktien bewegen. 50 bis 60 Prozent des Nettogewinns von Siemens Healthineers sollten ausgeschüttet werden, sagte der künftige Aufsichtsratschef des Börsenkandidaten, Michael Sen, am Dienstag in London vor Investoren und...

Den vollständigen Artikel lesen ...