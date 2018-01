Camino Minerals treibt die Arbeiten an seinem Kupferprojekt Los Chapitos in Peru kräftig voran. Ganz in der Nähe gab es erst kürzlich eine Übernahme. Das dürfte auch das Ziel von Camino sein. Das Team dahinter hat jedenfalls schon mehrere Projekte erfolgreich verkauft!

Kupfer mit neuem Vierjahreshoch

Basismetalle sind 2017 wieder in den Fokus der Anleger gerückt. In Zentrum stand dabei natürlich Kupfer, dass von der weltweit guten Konjunkturlage profitierte. Daneben sorgten aber auch temporäre Produktionsprobleme in Chile und Indonesien für steigende Preise. Das Researchhaus M Partners rechnet auch in diesem Jahr mit Störungen auf der Angebotsseite. "Dr. Copper" jedenfalls markierte kurz vor Jahresende ein neues Vierjahreshoch und notiert aktuell leicht über 7.000 US-Dollar je Tonne. Das nächste Ziel dürften die 8.000 US-Dollar sein, die das Metall zuletzt 2013 gesehen hatte. Dabei dürfte es weiter Rückenwind von der Weltkonjunktur geben. Denn derzeit zeigen alle drei großen Märkte - die USA, Europa und Ostasien - ein gleichlaufendes Wachstum.

Neue Projekte gefragt!

Für die großen Kupferproduzenten sind das gute Zeiten, wenn sie denn die Förderung und die Kosten im Griff haben. Sie befinden sich derzeit auf Wachstumskurs und suchen Akquisitionen. In Zeiten niedriger Preise wurde nämlich kaum in neue Projekte investiert. Vielmehr wurden entsprechende Pläne eingedampft oder gar nicht erst geschmiedet. Die Kosten mussten runter und Investitionen wurden gestrichen. Die Folge ist: im Kupfermarkt gibt es ein erhebliches Defizit an neuen Projekten.

Top-Infrastruktur im peruanischen Kupfergürtel

In diese Lücke will Camino Minerals (0,202 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...