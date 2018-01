Berlin (ots) - Zivilgesellschaft weltweit unter Druck



Brot für die Welt legt am 31. Januar in Berlin erstmals Bericht zur weltweiten Lage der Zivilgesellschaft vor



Zivilgesellschaft ist Motor für soziale, menschenrechtliche und ökologische Reformen. Sie ist das kritische Gegenüber von Politik und stößt Veränderungen an, die für nachhaltige Entwicklung entscheidend sind. Doch Nichtregierungsorganisationen weltweit berichten, dass sie in ihrer Arbeit immer stärker beschränkt werden. Die Organisation CIVICUS analysiert diese Eingriffe in ihrem CIVICUS-MONITOR systematisch und weltweit. Das globale, Anfang der 90er Jahre gegründete Netzwerk mit Sitz in Südafrika bewertet, wie grundlegende Rechte, beispielsweise Versammlungs- und Meinungsfreiheit, wahrgenommen werden können und misst so den Grad der zivilgesellschaftlichen Freiheit in fast allen Ländern der Welt. Durch die Analyse wird klar, welche unterschiedlichen Ausprägungen das Phänomen in einzelnen Ländern haben kann.



Brot für die Welt veröffentlicht in Kooperation mit CIVICUS erstmals den "Atlas der Zivilgesellschaft". Damit will das evangelische Hilfswerk die Ausmaße dieses globalen Trends zeigen und mit konkreten Beispielen von Partnerorganisationen aus sechs Ländern, wie Aserbaidschan, Kenia, Brasilien und den Philippinen beleuchten. Der Atlas beinhaltet neben Fallbeispielen anschauliche Grafiken und Karten, die die relevanten Ergebnisse prägnant darstellen.



Zur Vorstellung des "Atlas der Zivilgesellschaft" laden wir Sie herzlich ein am Mittwoch, 31. Januar 2018, 10:30 Uhr, Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Raum 1 Schiffbauerdamm 40/ Reinhardtstr. 55, 10117 Berlin



mit Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin, Brot für die Welt Cathal Gilbert, Senior Advisor, CIVICUS Julia Duchrow, Leiterin Referat Menschenrechte und Frieden, Brot für die Welt



