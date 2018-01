Zürich - Der Schweizer ICT-Markt wächst weiterhin dank Investitionen im IT-Bereich und blickt für 2018 so optimistisch in die Zukunft, wie seit sieben Jahren nicht mehr. 2017 erzielte die ICT-Branche einen Gesamtumsatz von 31.4 Milliarden Franken (+ 2.3 Prozent). Der ICT-Fachkräftemangel bleibt politisch das beherrschende Dauerthema, wie der Branchenverband Swico am Dienstag mitteilt. Swico verstärkt die Präsenz im Start-up-Bereich und knackt die 500 Mitglieder-Marke.

Der Schweizer ICT-Markt ist 2017 um 2.3 Prozent gewachsen und erzielt einen Gesamtumsatz von 31.4 Milliarden Schweizer Franken. Das zeigen die aktuellen Daten des European Technology Observatory (EITO), die heute an der Swico Jahresmedienkonferenz in Zürich präsentiert wurden. Für das Jahr 2018 prognostiziert EITO der Schweizer ICT-Branche erneut ein Umsatzplus von 2.2 Prozent. Auch dem Europäischen ICT-Markt geht es gut: Der Gesamtumsatz wuchs 2017 um 2.5 Prozent auf 688 Milliarden Euro.

Swico hat sich 2017 erneut erfolgreich für die Interessen der ICT-Branche eingesetzt: Die Einsicht in die Notwendigkeit einer Revision des Arbeitsgesetzes nahm im Parlament deutlich zu. Bei den Kontingenten hat der Bundesrat die geforderten Anpassungen nach oben vorgenommen. Ferner zeichnet sich ab, dass das Referendum gegen die Netzsperren im Geldspielgesetz zustande kommen wird, für das sich Swico stark engagiert hat.

Auch 2018 wird sich Swico als Wirtschaftsverband der Digitalen Schweiz für ein freies und sicheres Netz einsetzen, beispielsweise in der Vernehmlassung zur bundesweiten Cyberstrategie oder in der Abstimmung zum Geldspielgesetz. Ein weiteres Thema bleibt die schweizweite elektronische Identität (eID): "Eine praktikable eID ist die zentrale Voraussetzung für zahlreiche neue digitale Businessmodelle" so Swico-Geschäftsführer Jean-Marc Hensch. Die Politik neige dazu, auf technische Innovationen reflexartig mit neuen Verboten und Einschränkungen zu antworten. Daher brauche es mehr denn je die starke Stimme der Anbieterseite, ...

