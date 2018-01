Mainz (ots) -



Yorck Polus leitet seit dem 1. Januar 2018 die Redaktion der "ZDF SPORTreportage". Der Sportreporter und -moderator, der derzeit die ZDF-Übertragungen von der Handball-EM in Kroatien präsentiert, war zuvor bereits als Stellvertreter des Redaktionsleiters für die "ZDF SPORTreportage" im Einsatz. Diese Aufgabe übernimmt Kristin Otto, die seit 2014 die Redaktion "SPORT täglich" leitete und davor die "ZDF SPORTreportage" moderierte.



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Mit der neuen Redaktionsleitung erhält die 'ZDF SPORTreportage' neue Impulse, um konzentrierter investigative Blicke auch auf die Schattenseiten des aktuellen Sportgeschehens werfen zu können. Ob es um Sportpolitik, FIFA-WM-Vergaben, IOC-Vorgaben oder Doping geht - die 'ZDF SPORTreportage', seit 52 Jahren ohnehin ein Garant für umfassende Sport-Hintergrundberichterstattung im deutschen Fernsehen, widmet sich diesen Themen künftig verstärkt."



Yorck Polus, Jahrgang 1970, ist seit 18 Jahren in der ZDF-Hauptredaktion Sport als Reporter und Moderator tätig. Der promovierte Sportwissenschaftler moderiert 2018 die ZDF-Übertragungen von den Paralympics in Pyeongchang. Als früherer Leistungs-Ruderer berichtete er in den zurückliegenden Jahren für das ZDF nicht nur regelmäßig von den Top-Ereignissen im Rudersport. Zu seinen Fachgebieten zählen neben dem Handball auch Basketball und Ski nordisch.



Kristin Otto, Jahrgang 1966, ist seit 1992 als Redakteurin in der ZDF-Hauptredaktion Sport aktiv. Die sechsfache Schwimm-Olympiasiegerin war als Ko-Kommentatorin bei Schwimm-Wettbewerben im Einsatz und moderierte von 1998 bis 2014 insgesamt 205 Ausgaben der "ZDF SPORTreportage". Von 2001 bis 2006 präsentierte die Diplom-Journalistin zudem die Wahl "Sportler des Jahres" und seit 1995 den Sport in den "heute"-Sendungen.



Die Redaktion "SPORT täglich", die Kristin Otto ab 2014 leitete, wechselt ins ZDF-Hauptstadtstudio nach Berlin und wird künftig von Andrea Halte geleitet, bisher stellvertretende Redaktionsleiterin im "heute-journal". Gert Herrmann, von 2009 bis 2017 Leiter der "ZDF SPORTreportage", ist weiterhin als Reporter und Kommentator im Einsatz, unter anderem beim Reitsport.



