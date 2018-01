Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Inflation trotz Rückgangs weiter über BoE-Zielwert

Die jährliche Inflation in Großbritannien hat im Dezember etwas nachgelassen, sie übertraf jedoch das Ziel der Bank of England (BoE) den elften Monat in Folge. Das verdeutlicht die Belastung für die Verbraucher, die durch den steilen Rückgang des Pfund im Jahr 2016 ausgelöst wurde. Die Verbraucherpreise lagen um 3,0 Prozent höher als vor einem Jahr, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Im November hatte die Rate 3,1 Prozent betragen.

Chinesische Ratingagentur stuft USA ab - Negativer Ausblick

Die chinesische Ratingagentur Dagong beurteilt die Kreditwürdigkeit der USA skeptischer. Die Bonitätsnote wurde um eine Stufe auf BBB+ gesenkt, wie die Agentur mitteilte. Zugleich wurde der Ausblick auf negativ gesetzt, was auf eine mögliche weitere Abstufung in der Zukunft hindeutet. Begründet wird die Abstufung damit, dass "das schuldenfinanzierte Entwicklungsmodell der Volkswirtschaft die Solvenz der US-Bundesregierung" in Washington weiter untergrabe.

EU-Rechnungshof bemängelt EZB-Kriterien für Krisenbanken

Der Europäische Rechnungshof hat der Europäischen Zentralbank (EZB) eine größere Transparenz beim Umgang mit Banken nahegelegt, die in Schwierigkeiten stecken. In einem Bericht zur Effizient des Krisenmanagements der EZB weist der Rechnungshof darauf hin, dass es keine ausreichenden Arbeitsanweisungen für frühzeitige Interventionen im Krisenfall gibt und auch keine objektiven Kriterien dafür, ab wann sich eine Bank in einer Krise befindet.

EZB weist Forderung nach mehr Transparenz zurück

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine Empfehlung des Europäischen Rechnungshofs zu mehr Transparenz bei der Offenlegung von Prozeduren für den Umgang mit Krisenbanken zurückgewiesen. "Die EZB akzeptiert diese Empfehlung nicht", heißt es in einer Stellungnahme der EZB zu einem Bericht des Rechnungshofs. Darin hatte dieser bemängelt, dass es ihm auf Basis der von der EZB zur Verfügung gestellten Dokumente nicht möglich gewesen sei, die Effizienz der EZB-Krisenmaßnahmen zu beurteilen.

Banken fragen 0,6 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,4 nach 3,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 35 (Vorwoche: 36) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 0,6 Milliarden Euro weniger Liquidität.

Karlsruher Verfassungshüter verhandeln über Reform der Grundsteuer

Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Dienstag die Verhandlung über eine Reform der Grundsteuer begonnen. Die Richter müssen sich mit der Frage zu einer gerechten Besteuerung von Grundstücken und Immobilien beschäftigen, nachdem der Bundesfinanzhof (BFH) 2014 die veralteten Vorschriften zur Erhebung der Abgabe für verfassungswidrig erklärt hatte. Die Grundsteuer beruht auf Grundstückswerten, die im Westen seit 1964 nicht mehr angepasst wurden und im Osten sogar seit 1935 gelten.

Brief der Bundesregierung nach Brüssel soll Diesel-Bann verhindern

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) appellieren an die EU-Kommission, auf eine Klage für Diesel-Fahrverbote zu verzichten. In einem Schreiben, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte, stellen die beiden Politiker die Anstrengungen der Bundesregierung für saubere Luft dar. Detailliert listen sie die Ergebnisse der Diesel-Gipfel mit Industrie und Kommunen auf, die für weniger giftige Stickoxide sorgen sollen.

Mit sich ringende SPD verliert an Wählergunst

Die um ihre Haltung zur Fortsetzung der großen Koalition ringende SPD büßt bei den Wählern an Zustimmung ein. Im aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung verlieren die Sozialdemokraten einen Prozentpunkt und erreichen nur noch 18,5 Prozent. Das ist der im Meinungsbarometer niedrigste jemals gemessene Wert für die Partei.

Wirtschaftsministerium findet Sondierungsergebnisse doch gut

Die Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums hält den Sondierungskompromiss zwischen Union und SPD anders als die Fachbeamten für positiv. "In vielen zentralen Feldern wurden wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen", erklärte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Ihr Staatssekretär Matthias Machnig (beide SPD) pflichtete ihr bei: "Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Das betrifft insbesondere das klare europapolitische Signal und die darin enthaltenen Maßnahmen."

AfD strebt Vorsitz im Haushaltsausschuss an

Die AfD strebt den Vorsitz im Haushaltsausschuss des Bundestags an. Es spreche einiges dafür, "dass wir den Haushaltsausschus für uns in Anspruch nehmen wollen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Bernd Baumann, am Dienstag in Berlin. Es sei seit Jahrzehnten Usus, dass die größte Oppositionspartei den Vorsitz in diesem Ausschuss für sich beanspruche, fügte Baumann in der Annahme hinzu, dass es eine große Koalition aus Union und SPD geben wird.

Deutlich weniger Flüchtlinge kommen nach Deutschland

Im vergangenen Jahr haben deutlich weniger Flüchtlinge Schutz in Deutschland gesucht. Insgesamt haben 186.644 Personen einen Asylantrag bei den Behörden gestellt, wie Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen in Berlin berichtete. Im Jahr zuvor waren es noch 280.000 und im Rekordjahr 2015 rund 890.000 Flüchtlinge gewesen. Derzeit erhalten seinen Angaben zufolge vier von zehn Flüchtlingen hierzulande Asyl.

Mindestens 82,8 Millionen Menschen leben in Deutschland

Mindestens 82,8 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr nach Schätzung des Statistischen Bundesamts (Destatis) in Deutschland gelebt. Grund für den Zuwachs war wie in den Jahren zuvor die Zuwanderung, wie die Behörde mitteilte. Für das Jahr 2016 bezifferte das Bundesamt die Gesamtbevölkerung auf 82,5 Millionen Menschen.

DIW: Spreizung der Einkommen in Deutschland hat zugenommen

Der Anteil der Spitzeneinkommen am Volkseinkommen ist in Deutschland seit 1995 stark gewachsen. Dagegen hat sich der Anteil, den die Hälfte mit den geringsten Bruttoeinkommen erwirtschaftet, seitdem deutlich reduziert, wie eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergab. Die 10 Prozent mit dem höchsten Einkommen erwirtschaften in Deutschland fast genauso viel wie die mittleren 40 Prozent. Und das oberste 1 Prozent steigerte seinen Anteil am Volkseinkommen seit 1995 von 8 auf 13 Prozent.

"Alternative Fakten" ist Unwort des Jahres 2017

"Alternative Fakten" lautet das Unwort des Jahres 2017. Die Bezeichnung sei "der verschleiernde und irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen", erklärte die Jury am Dienstag in Darmstadt. Sprachwissenschaftler küren seit 1991 das Unwort des Jahres.

Tusk und Juncker bieten Briten Verbleib in EU an

EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben Großbritannien einen Verbleib in der Europäischen Union angeboten. Ohne Sinneswandel werde das Land die EU im März 2019 verlassen, sagte Tusk am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Falls die Briten ihre Meinung aber änderten, seien "unsere Herzen weiter offen" für sie.

Wichtiger serbischer Politiker im Kosovo erschossen

Einer der wichtigsten serbischen Politiker im Kosovo, Oliver Ivanovic, ist am Dienstag erschossen worden. Das sagten ein Vertreter seiner Partei und sein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP. Der 64-jährige Ivanovic wurde demnach am Morgen bei seinem Eintreffen vor der Parteizentrale in der nördlichen Stadt Mitrovica von Kugeln getroffen, die von einem Auto aus abgefeuert wurden. Wiederbelebungsversuche im Krankenhaus blieben nach Angaben seines Anwalts erfolglos.

Panama und sieben weitere Staaten sollen von Schwarzer EU-Liste zu Steueroasen

Kaum verabschiedet, schrumpft die Schwarze Liste der EU mit Steueroasen bereits wieder. Die EU-Staaten planen, acht von 17 Ländern und Gebieten von der Liste zu streichen, nachdem diese Zusicherungen zur Einhaltung von Steuerregeln gemacht haben, wie ein EU-Vertreter am Dienstag sagte. Demnach sollen nach bisherigen Planungen Panama, Südkorea, die Vereinigten Arabischen Emirate, Tunesien, die Mongolei, Macao, Grenada und Barbados von der Liste genommen werden.

Nordkorea nennt Trump einen "Irren" und "tollwütigen Hund"

Nordkorea hat mit Verzögerung auf den Atomknopf-Vergleich von US-Präsident Donald Trump reagiert. Die Parteizeitung Rodong Sinmun bezeichnete die Twitter-Botschaft Trumps von Anfang Januar am Dienstag als "Zuckung eines Irren" und "Gebell eines tollwütigen Hundes". Trumps Atomknopf-Tweet sei Ausdruck des "geistigen Zustands eines Versagers", der unter "Aggressionsstörungen und Schizophrenie leidet".

GB/Erzeugerpreise (Output) Dez +0,4% gg Vm; +3,3% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) Dez PROG: +0,2% gg Vm; +2,9% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Dez +0,1% gg Vm; +4,9% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Dez PROG: +0,4% gg Vm; +5,6% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.