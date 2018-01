Das Projekt läutet die erste Phase eines Investitionsprogramms in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar ein

HONGKONG , 16. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chayora Limited (https://www.chayora.com/), ein im Bereich der Infrastruktur von Rechenzentren tätiges Unternehmen mit Sitz in Hongkong, gab heute bekannt, dass es die Vereinbarungen mit den Behörden von Beichen, Tianjin, abgeschlossen hat, um mit dem Bau des ersten Hyperscale-Rechenzentrum-Campusses in China zu beginnen. Der 32 Hektar umfassende Campus mit einem Stromverbrauch von 300 MW wird den Großraum Peking bedienen, in dem mehr als 150 Millionen Menschen in der Megametropole Jing-Jin-Ji im Norden Chinas leben.



Nach dem Startschuss für die erste Phase der Entwicklung des ersten Rechenzentrumgebäudes von Chayora ist der Bau bereits in vollem Gange, wobei die Fertigstellung und Inbetriebnahme für Ende 2018 geplant sind. Dieses erste Gebäude auf dem Campus des Tianjin Data Centre in Chayora ist bei Redundanz und Ausfallsicherheit auf einen Level von bis zu 2N ausgelegt, mit dedizierten Unterstationen für eine IT-Last von 25 MW ausgelegt. Sowohl Gasturbinengeneratoren als auch moderne Stromnetze versorgen den Standort.

Chayora nutzt branchenführende, modular vorgefertigte Rechenzentrumdesigns und Konstruktionen, die es ermöglichen, erstklassige Standards schnell und mit der sicheren Einhaltung von engen Toleranzen zu realisieren. Es bietet Unternehmen zudem flexible Optionen für Kapazitätserweiterungen, da immer mehr internationale Unternehmen in China expandieren.

Nach dem vollständigen Ausbau wird der Campus von Chayora Tianjin aus sechs großen 3000-Rack-Rechenzentren und drei kleineren 1000-Rack-Hochleistungsrechenanlagen bestehen. Jede Anlage wird im Rahmen eines vereinbarten Masterplans und flexiblen Gebäudekonstruktionen auf die Design- und Betriebsstandards internationaler Unternehmen oder Colocation-Betreiber zugeschnitten. Garantierte Skalierbarkeit von 2 MW bis über 100 MW und schlüsselfertige finanzierte Lösungen sind ein Kernelement der Chayora-Kundenverträge.

"Die kontinuierliche Entwicklung Chinas und seine wachsende Bedeutung in der Weltwirtschaft wurden von Chinas Führung auf dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas in Peking im Oktober unterstrichen", sagt Oliver Jones (http://www.chayora.com/team/oliver-jones-ceo/), Mitgründer und Chief Executive Officer und Chayora. "Die Schaffung einer erstklassigen Technologie-Infrastruktur ist für die Realisierung dieser Ziele von entscheidender Bedeutung. Chayora hat sich dazu verschrieben, dies zu unterstützen. Jüngste Prognosen der Forward Intelligence Group gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 Chinas Anteil an den Cloud-Umsätzen weltweit ca. 25 Prozent betragen wird. Dies entspricht unseren eigenen Erwartungen und bestärkt unsere Strategie, einige der weltweit größten und modernsten Rechenzentrumsstandorte zu errichten, um diesen Entwicklungen gerecht zu werden."

Im zweiten Quartal 2018 wird Chayora mit dem Bau seines zweiten Hyperscale-Campusses beginnen, einem 280-MW-Rechenzentrum, das den Großraum Shanghai bedienen soll. Im Gegensatz zu den meisten anderen Optionen für Shanghai werden die Anlagen von Chayora neu gebaut und von Grund auf nach internationalen Standards mit allen erforderlichen Genehmigungen geplant, um internationalen Unternehmen den Zugang zu Shanghai und den umliegenden Provinzen Ostchinas mit mehr als 200 Millionen Einwohnern zu ermöglichen. Shanghai ist ein wichtiger Standort für internationale Unternehmen, darunter Finanzdienstleister, E-Commerce- und Cloud-Service-Anbieter, und der Bedarf an Hochleistungsrechenzentren ist immens.

Das Kerngeschäft von Chayora besteht in der Entwicklung und dem Betrieb von großen maßgeschneiderten Hochleistungsrechenzentren für Privatkunden im Rahmen langfristiger Verträge und an mehreren strategisch platzierten Standorten mit einer betriebsbereiten, zuverlässigen und skalierbaren Infrastruktur, welche die Betriebsstandards von Datenzentren der Spitzenklasse erfüllt. Chayora stockt zudem seine Investitionsressourcen auf, um sein bestehendes Kapital zu erhöhen und seine Pläne für den Entwurf und die Errichtung weiterer Rechenzentrumsanlagen an wichtigen Netzknotenpunkten in China zu realisieren.

Weitere Informationen zu Chayora finden Sie unter www.chayora.com (http://www.chayora.com/).

Über Chayora

Chayora Limited, mit Hauptsitz in Hongkong, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Chayora Holdings Limited, ein auf den Kaimaninseln ansässiges Unternehmen. Chayora entwickelt groß angelegte, erstklassig konzipierte und betriebene sowie langfristig skalierbare Rechenzentren und Rechenzentrum-Campusse in China. Chayora bedient weltweit tätige Fortune-500-Unternehmen und renommierte Nutzer chinesischer Rechenzentren, die Cloud-Services, ICT-Services, Finanzdienstleistungen oder andere Dienste anbieten und eine intensive und qualitativ hochwertige Rechenzentrumsinfrastruktur in China benötigen.

Medienanfragen: Oliver Jones Jonathan Berney +852 9227 3850 / +44 7802 985053 +852 9223 1446 / +852 2297 2202 oliver.jones@chayora.com (mailto:oliver.jones@chayora.com) jonathan.berney@chayora.com (mailto:jonathan.berney@chayora.com)

