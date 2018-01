IRW-PRESS: JERICHO OIL CORPORATION: Jericho Oil meldet Landtausch und Betriebsupdate

Jericho Oil meldet Landtausch und Betriebsupdate

Beteiligung an erstem horizontalem STACK-Bohrloch

Tulsa (Oklahoma) und Vancouver (British Columbia), 16. Januar 2018. Jericho Oil Corporation (TSX-V: JCO, OTC PINK: JROOF) (Jericho) gibt bekannt, dass es über sein Oklahoma-STACK-Joint-Venture (das STACK-JV) ein Abkommen hinsichtlich des Tauschs seines kaum erschlossenen Landes in Blaine und Major County mit Staghorn STACK LLC (Staghorn) unterzeichnet hat.

Der Landtausch wird es dem Unternehmen ermöglichen, (i) seinen Landbesitz in Gebieten in oder in der Nähe aktueller horizontaler Bohrlocherschließungen strategisch zu erweitern; (ii) sich an den Bohrungen mehrerer strategischer horizontaler Bohrlöcher zu beteiligen, die die Formationen Meramec und Osage im Landprofil des Unternehmens anpeilen; (iii) weiterhin kritische Daten zu Bohrungen, Abschlüssen und zur seitlichen Verdrängung von einem renommierten STACK-Betreiber zu erhalten; (iv) sich die Anteilsrechte an einem Teil des STACK-JV-Landes Blaine County zu sichern; und (v) die Produktion und möglicherweise auch Reserven kosteneffizient zu steigern.

Jericho hat sich daher entschieden, sich an der Bohrung des Wardroom-Bohrlochs (Abschnitt 12-19N-13W, 46,87 Prozent WI / 37,5 Prozent NRI des STACK-JV) mit Staghorn als Betreiber zu beteiligen und seinen anteiligen Anteil an den Kosten im Zusammenhang mit Bohrungen und Fertigstellung zu zahlen. Das Wardroom-Bohrloch wurde bereits angebohrt und wird zurzeit gebohrt. Es handelt sich dabei um eine etwa 4.500 Fuß lange laterale Ausrichtung auf die Meramec-Formation im normal druckbelasteten Ölfenster.

Brian Williamson, CEO von Jericho Oil, sagte: Angesichts des neuen Jahres und günstiger Ölpreise freuen wir uns auf unseren wachsenden STACK-Anteil sowie auf die Beteiligung an unserem ersten horizontalen STACK-Bohrloch, das die produktive Formation Meramec anpeilt. Unsere Vereinbarung über den Landtausch stellt sicher, dass Jericho kritische Daten für zukünftige Bohraktivitäten erhält und dass Jericho an der Bohrung von horizontalen Bohrungen in der Nähe unserer Grundfläche mit einem bewährten, erstklassigen STACK-Betreiber teilnimmt. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre über zukünftige Wachstumschancen im Jahr 2018 auf dem Laufenden zu halten."

Der Landtausch unterliegt der üblichen Kaufprüfung und soll bis Ende Januar abgeschlossen werden.

Über Jericho Oil Corporation

Jericho ist ein wachstumsorientiertes Öl- und Gasunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung in unbeachteten und unterbewerteten Ölkonzessionen im mittleren Teil des Kontinents beschäftigt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.jerichooil.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der kanadischen Wertpapiergesetze. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von Jerichos Erwartungen unterscheiden, sind unter anderem Risiken im Hinblick auf die Projektexploration, marktbedingte Schwankungen bei den Preisen für Wertpapiere von Explorationsunternehmen und Unsicherheiten im Hinblick auf die Verfügbarkeit weiterer Finanzierungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ansprechpartner:

Tony Blancato Director, Investor Relations 918.986.7616

oder

Adam Rabiner, Director, Corporate Communications 1.800.750.3520 investorrelations@jerichooil.com

