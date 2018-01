Paris - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.In Europa hätten 2017 zwei wichtige politische Termine auf der Agenda gestanden - und einmal mehr habe es hier Überraschungen gegeben. In Frankreich hätten sich mit der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Staatspräsidenten die Vorzeichen in Bezug auf die Reformen geändert, und das Land habe sich erneut eindrucksvoll in Europa zurückgemeldet.

