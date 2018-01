Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Für die Union kann es mit der Neuauflage einer großen Koalition gar nicht schnell genug gehen. Er erwarte, dass der SPD-Parteitag das Sondierungsergebnis von vergangener Woche absegnen werde und man schon kommenden Montag mit Koalitionsverhandlungen beginnen könne, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Für die Koalitionsverhandlungen selbst setzte er zwei Wochen an.

Er sei sich über das Sondierungsergebnis "sehr sicher", sagte Dobrindt. Die SPD werde dem Ergebnis bei ihrem Parteitag am Sonntag in Bonn zustimmen. Eile sei danach unbedingt erforderlich, "denn je länger wir bei Koalitionsverhandlungen brauchen, desto geringer wird die Wahrnehmung der Inhalte in der Öffentlichkeit sein". Wer der neuen Regierung einen schlechten Start wünsche, der müsse die Verhandlungen nur in die Länge ziehen. "Ich kann da nur zu absoluter Geschwindigkeit raten", sagte Dobrindt.

CSU unter Druck

Die CSU verfolgt mit ihrem Druck auf die Koalitionsverhandlungen durchaus eigene Interessen, denn sie muss sich in diesem Herbst einer Landtagswahl in Bayern stellen. Die Partei befindet sich bereits jetzt schon im Wahlkampfmodus, die heiße Phase beginnt nach Ostern. Für die angeschlagene CSU mit ihren schlechten Umfragewerten wäre eine stabile Regierung in Berlin sicherlich von Vorteil. Dobrindt wollte von einem solchen Zusammenhang auf Nachfrage allerdings nichts wissen.

Dobrindt hatte die Debatte in der SPD über das Sondierungsergebnis bereits als "Zwergenaufstand" bezeichnet. Seine Wortwahl wiederholte er am Dienstag nicht, erklärte aber auch, man könne die SPD schließlich nicht "in der Sänfte in die Koalition tragen". Er habe der SPD mit seinen Äußerungen "Mut zusprechen" wollen, erklärte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag süffisant.

Handschlag muss gelten

Nachbesserungen an dem Sondierungspapier schloss Dobrindt grundsätzlich aus. "Das muss Handschlag-Qualität haben", sagte er mit Blick auf das 28-seitige Papier, dass die Spitzen von Union und SPD in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausgehandelt hatten. Es könne allenfalls noch an Details gefeilt werden.

Keine Abstriche wird es Dobrindt zufolge beim Thema Flucht und Migration geben. "Bei diesem Kapitel bedarf es keiner weiteren Verhandlungen", sagte er. Bereits am kommenden Donnerstag soll im Bundestag über die weitere Aussetzung des Familiennachzugs abgestimmt werden. Die SPD ist eigentlich für den Familiennachzug, konnte sich mit dieser zentralen Forderung aber nicht gegen die Union durchsetzen.

