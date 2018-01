SONNEBERG (dpa-AFX) - Beim ostdeutschen Modellbahnhersteller Piko sind die Geschäfte im vergangenen Jahr gut gelaufen. Der Umsatz stieg 2017 um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte Firmeninhaber René Wilfer am Dienstag am Sitz der Piko Spielwaren GmbH im thüringischen Sonneberg mit. Vor allem im Inland waren Loks, Eisenbahnwaggons und Zubehör im Miniaturformat gefragt. 69 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftete das Unternehmen in Deutschland. Für 2018 peilt Piko mit rund 400 neuen Produkten eine leichte Umsatzsteigerung von zwei Prozent an. Das Unternehmen mit 550 Beschäftigten in Sonneberg und China ist nach eigenen Angaben drittgrößter Modellbahnhersteller auf dem europäischen Festland./zei/DP/jha

